Marion Rousse, le gros coup de gueule sur son couple !

Directeur du Tour de France femmes et consultante à la télévision, Marion Rousse brille dans sa nouvelle carrière après avoir été elle-même une championne de cyclisme. Invitée à commenter les plus grandes courses du calendrier, elle se retrouve parfois à devoir mettre des mots sur la course de Julian Alaphilippe, son compagnon. Une situation parfois difficile, comme lorsque le champion est victime d'une terrible chute... Mais elle ne laissera personne commenter sa vie privée !

En couple avec Julian Alaphilippe et maman d'un petit garçon prénommé Nino, Marion Rousse mène une vie de maman et de personne influente dans le domaine du cyclisme. De son côté, Julian a été champion du monde en 2020 et 2021 mais il est un peu moins impressionnant ces dernières années. La faute au train de vie que le couple mène d'après son ancien manager Patrick Lefevere. Une remarque pas du tout appréciée par celle qui commente régulièrement les courses à la télévision.

Marion Rousse en souffrance à l'antenne Parfois obligée de commenter une course dans laquelle Julian Alaphilippe évolue, Marion Rousse peine à cacher ses émotions. Surtout quand elles concernant une chute et une grosse frayeur, comme ce fut le cas en avril 2022. « Vous avez quand même assisté en direct à sa terrible chute à Liège le 24 avril 2022. Ce fut le seul moment à l'antenne qui a été compliqué à vivre parce qu'il s'agissait là de sa santé. Le médecin de l'équipe m'a appelée très rapidement et j'ai pu parler à Julian dans l'ambulance. Suivent alors deux années très compliquées pour lui... C'est vrai qu'il a mis du temps à rebondir. Il n'arrivait à montrer de quoi il était capable parce qu'il était stoppé dans son élan par des chutes. J'essayais de le rassurer, de le réconforter, mais au bout de deux ans, je n'arrivais plus à trouver les bons mots. J'étais tout autant affectée que lui. Je pense que Nino, notre petit garçon, nous a beaucoup aidés à traverser cette sale période » confie-t-elle à La Tribune en juin 2024.