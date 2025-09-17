Cyclisme : Le message émouvant de Kevin Vauquelin

Alors qu'il s'apprête à quitter la formation Arkéa-BB Hôtels, qui pourrait disparaître en fin de saison, Kevin Vauquelin a eu des mots très émouvants au sujet de son équipe. Non sans évoquer aussi la nouvelle popularité acquise durant son excellent Tour de France sous les couleurs de la formation bretonne.
Au sortir d'un Tour de France convaincant, achevé à la 7ème place et au cours duquel il a conquis le coeur du public français, Kevin Vauquelin s'est blessé à cause d'une chute domestique, ce qui l'empêchera de courir de nouveau sous le maillot d'Arkea-BB Hôtels, qui pourrait disparaître en fin de saison faute d'avoir trouvé un nouveau sponsor principal.
« Ne pas recourir avec Arkéa, je le dis avec mes mots, ça me fait c.... »
A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe, Vauquelin a eu des mots très touchants au sujet du fait de ne plus pouvoir reporter en course le maillot de l'équipe bretonne : « Je le dis avec mes mots, ça me fait chier. Finir une aventure comme ça, c'est dommage déjà, même si on a terminé sur une très bonne note avec le Tour. Mais j'aurais aimé finir cette saison avec l'équipe, avec le staff, avec qui je suis toujours en contact ».
« Avec la copine, chaque fois que je sortais, j'étais reconnu »
Depuis le Tour de France, le coureur normand a aussi eu l'occasion de mesurer la popularité acquise sur les routes de juillet, comme il l'a confirmé à L'Equipe : « Avec ma copine, à chaque fois que je sortais, j'étais reconnu. C'était sympa car les gens me disaient tout le temps : ''Merci pour les émotions''. C'est gratifiant pour un sportif, c'est pour ça qu'on vit. Quand j'ai mis une sortie sur Strava, des gens en commentaires m'ont dit qu'ils étaient contents de me revoir sur un vélo. J'avais pourtant coupé médiatiquement depuis le Tour, j'ai posé le téléphone, lâché les réseaux. Mais j'ai encore senti cette hype, c'est trop bien. Je sais qu'elle sera encore là à mon retour, avec des attentes un peu plus hautes. Je pense que les gens ont été marqués par ma façon de courir et ma personnalité, je dois rester là-dessus ».