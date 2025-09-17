Cyclisme : Le message émouvant de Kevin Vauquelin

Alexandre Higounet

Alors qu'il s'apprête à quitter la formation Arkéa-BB Hôtels, qui pourrait disparaître en fin de saison, Kevin Vauquelin a eu des mots très émouvants au sujet de son équipe. Non sans évoquer aussi la nouvelle popularité acquise durant son excellent Tour de France sous les couleurs de la formation bretonne.

Au sortir d'un Tour de France convaincant, achevé à la 7ème place et au cours duquel il a conquis le coeur du public français, Kevin Vauquelin s'est blessé à cause d'une chute domestique, ce qui l'empêchera de courir de nouveau sous le maillot d'Arkea-BB Hôtels, qui pourrait disparaître en fin de saison faute d'avoir trouvé un nouveau sponsor principal.

« Ne pas recourir avec Arkéa, je le dis avec mes mots, ça me fait c.... » A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe, Vauquelin a eu des mots très touchants au sujet du fait de ne plus pouvoir reporter en course le maillot de l'équipe bretonne : « Je le dis avec mes mots, ça me fait chier. Finir une aventure comme ça, c'est dommage déjà, même si on a terminé sur une très bonne note avec le Tour. Mais j'aurais aimé finir cette saison avec l'équipe, avec le staff, avec qui je suis toujours en contact ».