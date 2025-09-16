Julian Alaphilippe repousse Marion Rousse en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il connaît une saison plus que compliquée, Julian Alaphilippe a enfin gagné sous les couleurs de sa nouvelle équipe Tudor, qu'il a rejoint cette saison en provenance de Quick-Step. En effet, malgré la présence d'un plateau très relevé, avec notamment Tadej Pogacar, le coureur français a remporté le Grand Prix du Québec grâce à une attaque tranchante à 1,5km de l'arrivée.

«Je vais te dégueulasser !» Et Julian Alaphilippe a pu s'imposer devant Marion Rousse qui commentait la course pour la télévision canadienne TVA Sports. La directrice du Tour de France Femmes s'était donc empressée de retrouver son conjoint, mais lorsqu'elle est descendue du plateau elle a été de manière inattendue puisque le vainqueur du jour lui a lâché : « Je vais te dégueulasser ! » Mais Julian Alaphilippe a toutefois rapidement enlacé sa compagne après cette petite blague.