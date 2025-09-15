Cyclisme : L'hommage de Pogacar à Alaphilippe

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe a prouvé tout au long de sa carrière à quel point il était un coureur généreux et collectif, capable aussi d'avoir des gestes ou de filer des coups de main pour des adversaires en fonction de circonstances de course. Autant dire que sa victoire vendredi dernier au Grand Prix de Québec a suscité des messages de sympathie dans le peloton, à commencer par celui de Tadej Pogacar lui-même.

Julian Alaphilippe a renoué avec la victoire dans un classique World Tour vendredi dernier à l'occasion du Grand Prix de Québec, et cela le replace automatiquement parmi les coureurs importants du peloton, statut qu'il avait légèrement perdu ces derniers temps, faute d'avoir obtenu des résultats tangibles. Marion Rousse, directrice du Tour de France féminin et compagne du double champion du monde, n'a d'ailleurs pas manqué de souligner à quel point il attachait une grande importance au fait de retrouver le chemin de la gagne à haut niveau : « Il avait à cœur de montrer à tout le monde qu’il était encore là. Il se mettait une pression incroyable sur cette fin de saison, il m’a dit cet été qu’il n’allait vivre que pour le vélo jusqu’à la fin de l’année, parce que sinon il allait très mal vivre de ne pas gagner de la saison ».

Marion Rousse lâche France Télévisions pour suivre Julian Alaphilippe ! https://t.co/epPKD1KUph — le10sport (@le10sport) September 13, 2025

Alaphilippe se réinstalle dans la cour des grands En regagnant en classique World Tour, Julian Alaphilippe s'est donc réinstallé à la table des grands. Mais ce n'est pas tout. Il a également suscité des réactions de sympathie au sein du peloton, où le Français est très apprécié compte tenu de son profil de coureur généreux et collectif, toujours disposé à filer un coup de main. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si au sein de l'échappée à Québec, on n'a pas trop embêté le leader de Tudor Cycling alors qu'il ne passait pas du fait des ordres de son directeur sportif. De même, les félicitations chaleureuses de Pavel Sivakov, troisième à l'arrivée et qui pouvait légitimement être déçu, témoignent de la popularité d'Alaphilippe.