Julian Alaphilippe : Le moment de «plaisir» avec Marion Rousse

À quinze jours du Mondial, Julian Alaphilippe a rappelé qu’il restait un compétiteur de tout premier plan. Vainqueur du Grand Prix de Québec, à 33 ans, le Français a démontré qu’une approche plus instinctive et passionnée du cyclisme pouvait encore triompher. Aux côtés de sa femme Marion Rousse, il a savouré ce retour au sommet.

Le sourire retrouvé de Julian Alaphilippe a illuminé le Grand Prix de Québec vendredi dernier. À 33 ans, le double champion du monde a surpris ses adversaires en s’imposant avec autorité, rappelant qu’il restait capable d’exploits face à une génération de plus en plus méthodique et robotisée. Après une saison contrastée, marquée par un Tour de France en dents de scie terminé à la 56e place, ce succès tombe à point nommé à quinze jours du championnat du monde. Alaphilippe a profité de ce rendez-vous canadien pour exprimer son panache habituel, fait d’attaques tranchantes et d’instinct de course.

Alaphilippe a crée la sensation « J'avais vraiment envie de finir la saison de la plus belle des manières. J'ai vécu un Tour de France un peu en dents de scie (56e), j'ai été malade une semaine avant, puis encore après... La décompression a été un peu compliquée, l'équipe m'a accordé du temps alors que j'aurais dû enchaîner à la Clasica San Sebastian. Puis les sensations à l'entraînement se sont améliorées et je me sentais prêt pour ce week-end au Canada » a confié Alaphilippe lors d'un entretien à L'Equipe.