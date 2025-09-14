Marion Rousse a tout plaqué, le pari gagnant !

Les amoureux du vélo sont habitués à entendre les analyses de Marion Rousse lors du Tour de France chaqué été sur les antennes de France Télévisions. Néanmoins, dans le cadre des Grand Prix de Québec et de Montréal, la consultante / directrice du Tour de France des femmes, a pris le micro chez un autre média en assistant à la première victoire de son mari Julian Alaphilippe chez Tudor Pro Cycling.
Marion Rousse va reprendre du service pour France Télévisions dans le cadre du championnat du monde au Rwanda et d'Europe en Ardèche. Néanmoins, d'ici-là, la consultante a fait une petite infidélité au groupe de France Télé. Ayant quitté le cocon familial à Andorre, le temps de quelques jours, dans le cadre des Grand Prix de Québec et de Montréal, la championne de France sur route 2012 et directrice du Tour de France des femmes a pris place dans la cabine des commentateurs avec Olivier Primeau comme rapporté par Sports.fr.
Julian Alaphilippe triomphe au Canada... avec Marion Rousse aux commentaires !
Etant partie supporter son mari Julian Alaphilippe, Marion Rousse a vu sa présence au Canada s'avérer précieuse pour le coureur Tudor Pro Cycling. Et pour cause, l'ancienne star de Soudal Quick Step a signé sa première victoire en course. Un rêve réalisé sous les yeux de sa compagne. Cela n'aurait pas pu être plus beau comme affirmée par le cycliste de 33 ans à L'Equipe. « Je pense que je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour réaliser. Le Grand Prix de Québec, c'est une course que j'ai toujours rêvée de remporter. Le réaliser aujourd'hui, et de cette manière et pour mon équipe qui a fait un gros travail, je suis très heureux. C'est ma première victoire en World Tour depuis le Giro l'an dernier (quand il était encore chez Quick Step), ça faisait un bon moment ».
Marion Rousse dit au revoir à Montréal après la victoire tant espérée par son mari
Pour TVA Sports, Marion Rousse a dévoilé l'étendue de la pression qui pesait sur les épaules de Julian Alaphilippe au moment d'entamer la compétition au Canada avec un aveu lourd de sens ses priorités jusqu'au terme de l'année civile 2025. « Il avait à cœur de montrer à tout le monde qu’il était encore là. Il se mettait une pression incroyable sur cette fin de saison, il m’a dit cet été qu’il n’allait vivre que pour le vélo jusqu’à la fin de l’année, parce que sinon il allait très mal vivre de ne pas gagner de la saison ».
Finalement, la victoire tant espérée par Alaphilippe est tombée sur le continent nord-américain. La petite famille peut souffler et retrouver le Vieux Continent comme le laisse entendre la publication de Marion Rousse en Story Instagram avec un petit emoji disant au revoir à Montréal.