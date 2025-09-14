Marion Rousse a tout plaqué, le pari gagnant !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les amoureux du vélo sont habitués à entendre les analyses de Marion Rousse lors du Tour de France chaqué été sur les antennes de France Télévisions. Néanmoins, dans le cadre des Grand Prix de Québec et de Montréal, la consultante / directrice du Tour de France des femmes, a pris le micro chez un autre média en assistant à la première victoire de son mari Julian Alaphilippe chez Tudor Pro Cycling.

Marion Rousse va reprendre du service pour France Télévisions dans le cadre du championnat du monde au Rwanda et d'Europe en Ardèche. Néanmoins, d'ici-là, la consultante a fait une petite infidélité au groupe de France Télé. Ayant quitté le cocon familial à Andorre, le temps de quelques jours, dans le cadre des Grand Prix de Québec et de Montréal, la championne de France sur route 2012 et directrice du Tour de France des femmes a pris place dans la cabine des commentateurs avec Olivier Primeau comme rapporté par Sports.fr.

Julian Alaphilippe triomphe au Canada... avec Marion Rousse aux commentaires ! Etant partie supporter son mari Julian Alaphilippe, Marion Rousse a vu sa présence au Canada s'avérer précieuse pour le coureur Tudor Pro Cycling. Et pour cause, l'ancienne star de Soudal Quick Step a signé sa première victoire en course. Un rêve réalisé sous les yeux de sa compagne. Cela n'aurait pas pu être plus beau comme affirmée par le cycliste de 33 ans à L'Equipe. « Je pense que je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour réaliser. Le Grand Prix de Québec, c'est une course que j'ai toujours rêvée de remporter. Le réaliser aujourd'hui, et de cette manière et pour mon équipe qui a fait un gros travail, je suis très heureux. C'est ma première victoire en World Tour depuis le Giro l'an dernier (quand il était encore chez Quick Step), ça faisait un bon moment ».