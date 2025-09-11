«Du jamais vu» : Marion Rousse annonce une folie à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse se réjouit depuis quelques mois de la dimension prise par le cyclisme féminin depuis le retour de la Grande Boucle en 2022. Cela se ressent d'ailleurs dans les excellentes audiences sur France Télévisions qui diffusent l'épreuve. «Le cyclisme féminin a toute sa place à la TV», se réjouit même Marion Rousse.

Depuis 2021, Marion Rousse a une responsabilité très importante pour l'évolution du cyclisme féminin puisqu'elle est directrice du Tour de France Femmes. Et force est de constater que son travail est une réussite pour le moment puisque l'épreuve a pris une nouvelle dimension comme en témoignent les audiences sur France Télévisions. Et Marion Rousse se réjouit de cette incroyable évolution.

Marion Rousse s'enflamme pour les audiences du cyclisme féminin « En terme d’audience TV, ça marche très bien. L’an passé on était un peu dans l’attente de savoir si cela allait fonctionner puisqu’on était pas à la suite du Tour hommes. Malgré la coupure des JO, on a vu que les gens avaient pris rendez-vous avec le Tour femmes. Cela montre que le cyclisme féminin a toute sa place à la TV et sur les routes », confiait-elle durant l'été dans une interview accordée au média 7 Jours à Clermont, avant d'en rajouter une couche au sujet de l'évolution du cyclisme féminin.