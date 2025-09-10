Cyclisme - Vuelta : Pogacar au soutien pour renverser Vingegaard !

Alexandre Higounet

Alors que son lieutenant principal Joao Almeida, leader de l'équipe UAE Team Emirates sur la Vuelta, est toujours à la lutte avec Jonas Vingegaard pour la victoire finale à cinq jours de l'arrivée à Madrid, Tadej Pogacar, même à distance, n'a pas manqué de soutenir son coéquipier dans sa lutte avec le champion danois.

Avec 48 secondes de retard sur Jonas Vingegaard à cinq jours de l'arrivée à Madrid, et alors qu'il reste deux étapes de haute montagne (aujourd'hui à l'alto de El Morredero et samedi à la Bola Del Mundo) et un contre-la-montre individuel de 27 kilomètres demain autour de Valladolid, Joao Almeida, leader du Team UAE sur la Vuelta, est plus que jamais dans les clous pour la victoire finale. Et ce d'autant plus que les deux coureurs sont apparus très proches l'un de l'autre dans les ascensions.

Cyclisme - Vuelta : Vingegaard-Almeida, où ça va se jouer... https://t.co/psISxh0HZG — le10sport (@le10sport) September 9, 2025

« Vingegaard n'est pas dans sa plus grande condition, sinon il m'aurait attaqué » En début de semaine, Joao Almeida n'a pas caché qu'il lui restait des opportunités de renverser Vingegaard, quand bien même il commençait logiquement à ressentir de la fatigue, déclarant dans des propos rapportés par cyclingnews.com : « Je me sens un peu fatigué, comme tout le monde, mais motivé. Nous avons fait deux bonnes semaines et nous entrons désormais dans la troisième. J'attaquerai quand j'aurai les jambes, c'est la vérité simple. Le contre-la-montre sera important, assurément. Chaque jour est vraiment dur, mais samedi et mercredi seront les plus durs dans leur partie finale, et c'est là que vous pouvez faire de grosses différences. Alors on verra jour après jour. Est-ce que je crains de perdre du temps sur le chrono ? Pas vraiment. Je fais plutôt des bons chronos et j'espère avoir de bonnes sensations pour faire le meilleur temps et nous verrons à partir de là. Vingegaard n'est pas dans la plus grande condition, sinon il m'aurait attaqué dans l'Angliru ».