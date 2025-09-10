Cyclisme - Vuelta : Les mots poignants de ce grand champion

Alexandre Higounet

Alors qu'il était promis à un avenir de star du cyclisme, Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019, a vu sa carrière bouleversée par sa terrible à l'entraînement l'hiver suivant, ayant failli lui coûter la vie. Hier, alors qu'il remportait l'étape rugueuse de Galice lors de la Vuelta, le grimpeur colombien a eu des mots poignants.

Hier mardi, Egan Bernal a remporté la 16ème étape de la Vuelta traversant la Galice, une étape rude, difficile, agrémentée de multiples ascensions, souvent redoutables. Arrivé pour la gagne en compagnie de Mikel Landa, le grimpeur colombien a dominé son rival au sprint. Actuel 12ème du classement général à 9 minutes de Jonas Vingegaard, il est évident que le leader d'Ineos Grenadiers espérait évoluer beaucoup plus dans la hiérarchie, mais il a cédé en fin deuxième semaine et sa victoire d'étape démontre une nouvelle fois sa force de caractère et sa capacité à ne jamais renoncer.

« Quand j'ai choisi de continuer à courir, c'est que je voulais inspirer » A l'arrivée, Egan Bernal ne cachait pas sa joie, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'est quelque chose de très spécial, gagner sur La Vuelta c'est quelque chose que je recherchais après tout ce qui s'est passé pendant ces dernières années. C'est encore plus spécial de le faire avec le maillot de champion de Colombie. Jusqu'au dernier moment, nous étions dans la bonne direction et quand ils ont dit que la ligne d'arrivée serait aux 8 km, j'étais déjà seul avec Mikel Landa. C'était drôle parce qu'on se disait : "tu sais où est la ligne d'arrivée ? Qu'est-ce qu'on fait ?", pendant toute l'étape il y a eu une très bonne communication entre nous et on savait que l'on devait travailler ensemble pour que cela fonctionne. C'est une belle histoire à raconter à mes petits-enfants ».