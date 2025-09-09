Cyclisme - Vuelta : Vingegaard-Almeida, où ça va se jouer...

Alexandre Higounet

A cinq jours de l'arrivée du Tour d'Espagne à Madrid, rien n'est joué au classement général, où la lutte est toujours très serrée entre Jonas Vingegaard et Joao Almeida, qui se tiennent pour l'instant en moins d'une minute. Où la victoire pourrait-elle se jouer ? Analyse.

Le Tour d'Espagne entre ce mardi dans sa dernière semaine, après la seconde journée de repos hier, et l'issue apparaît toujours aussi incertaine pour le classement général. Entre le maillot rouge Jonas Vingegaard et son rival Joao Almeida, il n'y a que 48 secondes au classement. Compte tenu des étapes qu'il reste, avec deux terribles arrivées au sommet, mercredi à l'Alto del El Morderrero et samedi à la Bola Del Mundo, plus l'étape contre-la-montre de jeudi autour de Valladolid (27 kilomètres), l'écart apparaît bien mince, et tout est encore jouable.

« Je m'épargnerais bien un scénario à la Steven Spielberg ! » Pour Joxean Matxin Fernandez, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates de Joao Almeida, il est probable que cela se joue dans la terrible ascension de Bola Del Mundo samedi, comme il l'a laissé entendre dans les colonnes de L'Equipe : « Je m'épargnerais bien un scénario à la Steven Spielberg ! Pour les spectateurs, c'est très bien si on parvient à reprendre dix secondes, vingt secondes, pour atteindre l'avant-dernière étape et mettre une grosse pression à Jonas. Mais si on peut reprendre une minute dès demain (aujourd'hui), je serai plus relax ».