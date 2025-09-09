Cyclisme - Vuelta : Vingegaard-Almeida, où ça va se jouer...

A cinq jours de l'arrivée du Tour d'Espagne à Madrid, rien n'est joué au classement général, où la lutte est toujours très serrée entre Jonas Vingegaard et Joao Almeida, qui se tiennent pour l'instant en moins d'une minute. Où la victoire pourrait-elle se jouer ? Analyse.
Le Tour d'Espagne entre ce mardi dans sa dernière semaine, après la seconde journée de repos hier, et l'issue apparaît toujours aussi incertaine pour le classement général. Entre le maillot rouge Jonas Vingegaard et son rival Joao Almeida, il n'y a que 48 secondes au classement. Compte tenu des étapes qu'il reste, avec deux terribles arrivées au sommet, mercredi à l'Alto del El Morderrero et samedi à la Bola Del Mundo, plus l'étape contre-la-montre de jeudi autour de Valladolid (27 kilomètres), l'écart apparaît bien mince, et tout est encore jouable.
« Je m'épargnerais bien un scénario à la Steven Spielberg ! »
Pour Joxean Matxin Fernandez, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates de Joao Almeida, il est probable que cela se joue dans la terrible ascension de Bola Del Mundo samedi, comme il l'a laissé entendre dans les colonnes de L'Equipe : « Je m'épargnerais bien un scénario à la Steven Spielberg ! Pour les spectateurs, c'est très bien si on parvient à reprendre dix secondes, vingt secondes, pour atteindre l'avant-dernière étape et mettre une grosse pression à Jonas. Mais si on peut reprendre une minute dès demain (aujourd'hui), je serai plus relax ».
En ascension, Vingegaard et Joao Almeida sont au même niveau
Où donc le Tour d'Espagne pourrait-il se jouer ? Lorsque l'on regarde le déroulé de la course, un élément apparaît clair : les deux coureurs sont très proches, surtout depuis la fin de la première semaine, Jonas Vingegaard ayant donné l'impression de marquer un tout petit peu le pas après avoir dominé les premiers jours. En col, aucun n'apparait désormais en mesure de faire la différence sur l'autre. Sur toutes les arrivées au sommet Vingegaard et Joao Almeida sont arrivés roue dans roue. Dans ces conditions, l'hypothèse la plus probable est que la course se joue sur le contre-la-montre plat autour de Valladolid. Pour Almeida, il s'agira probablement de la meilleure opportunité de se rapprocher à quelques secondes du Danois. S'il y parvient, alors tout restera jouable sur la Bola Del Mundo. A l'inverse, si l'écart reste le même après le chrono, Jonas Vingegaard sera tout proche d'avoir course gagnée, car il est peu probable qu'il perde 50 secondes sur Joao Almeida samedi.