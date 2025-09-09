«C’est fou» : Julian Alaphilippe battu, il hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Troisième du Tour de Grande-Bretagne, Julian Alaphilippe signe son premier podium sur une course à étape depuis qu'il a rejoint l'équipe Tudor. Le double champion du monde était donc ravi, mais beaucoup moins qu'un autre Français, à savoir Romain Grégoire qui a remporté l'épreuve et qui a du mal à y croire.

Alors que son début d'aventure chez Tudor est assez décevant, Julian Alaphilippe s'est offert une belle semaine lors du Tour de Grande-Bretagne qu'il termine à la troisième place. Il s'agit tout simplement du premier podium du Français avec sa nouvelle équipe. Alaphilippe a terminé derrière Remco Evenepoel et le Français Romain Grégoire qui remporte l'épreuve. Et il a encore du mal à croire qu'il a devancé deux coureurs de la trempe d'Alaphilippe et Evenepoel.

Romain Grégoire n'en revient pas ! « C'est fou ! Je suis très heureux de cette victoire, c'est incroyable de remporter un classement général d'une course par étapes comme ça, c'est quelque chose de rare dans une carrière. Le faire devant Remco Evenepoel et Julian, cela rend ça encore plus grand. Je suis simplement heureux », confie-t-il dans des propos rapportés par Eurosport.