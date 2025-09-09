«C’est fou» : Julian Alaphilippe battu, il hallucine !

Troisième du Tour de Grande-Bretagne, Julian Alaphilippe signe son premier podium sur une course à étape depuis qu'il a rejoint l'équipe Tudor. Le double champion du monde était donc ravi, mais beaucoup moins qu'un autre Français, à savoir Romain Grégoire qui a remporté l'épreuve et qui a du mal à y croire.
Alors que son début d'aventure chez Tudor est assez décevant, Julian Alaphilippe s'est offert une belle semaine lors du Tour de Grande-Bretagne qu'il termine à la troisième place. Il s'agit tout simplement du premier podium du Français avec sa nouvelle équipe. Alaphilippe a terminé derrière Remco Evenepoel et le Français Romain Grégoire qui remporte l'épreuve. Et il a encore du mal à croire qu'il a devancé deux coureurs de la trempe d'Alaphilippe et Evenepoel.
Romain Grégoire n'en revient pas !
« C'est fou ! Je suis très heureux de cette victoire, c'est incroyable de remporter un classement général d'une course par étapes comme ça, c'est quelque chose de rare dans une carrière. Le faire devant Remco Evenepoel et Julian, cela rend ça encore plus grand. Je suis simplement heureux », confie-t-il dans des propos rapportés par Eurosport.
«Le faire devant Remco Evenepoel et Julian, cela rend ça encore plus grand»
Beau joueur, Julian Alaphilippe était déjà ravi de sa performance puisqu'il a terminé à 4 secondes de Romain Grégoire et 2 secondes de Remco Evenepoel. « Je suis vraiment heureux de ce résultat et d’offrir à l’équipe mon premier podium sur un classement général. Nous avons couru en équipe toute la semaine en prenant nos responsabilités, en nous battant pour la victoire et en essayant différentes stratégies. Nous n’avons pas décroché la victoire, mais avec deux deuxièmes places et un podium au général, c’est quand même un très bon résultat. Je suis content de pouvoir récompenser le travail des coureurs comme du staff. C’était une très bonne semaine », assure-t-il dans des propos rapportés par Cyclism-Actu.