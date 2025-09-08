Cyclisme : Le geste élégant d’Alaphilippe

A l’occasion du Tour de Grande Bretagne, au cours duquel il a frôlé la victoire lors de la quatrième étape et terminé troisième au général en affichant une forme très encourageante, Julian Alaphilippe a de nouveau eu un geste élégant en faveur d’un adversaire, Romain Grégoire. Une dimension fédératrice loin d’être négligeable pour l’équipe de France.
Depuis de longues années, Julian Alaphilippe a démontré à quel point il pouvait être un coureur collectif et généreux, n’hésitant pas à se mettre au service de certains équipiers malgré son statut de leader, à donner un coup de main à des coureurs français d’autres équipes s’il était en situation de le faire ou à avoir des attentions pour des adversaires, à l’image du maillot offert à son partenaire d’échappé lors de sa victoire d’étape au Giro 2024 pour le remercier d’avoir collaboré avec lui alors qu’il était moins fort.
« Je suis content pour Romain »
Cette semaine, le double champion du monde a une nouvelle fois apporté la preuve de son élégance, suite à la victoire de Romain Grégoire lors de la 4ème étape, alors qu’ils arrivaient à deux pour la gagne et que le grand espoir de la Groupama-FDJ venait de le battre au sprint. Alaphilippe a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'était une superbe journée à vélo, avec enfin un peu de soleil. Je savais que cette arrivée me conviendrait parfaitement, et l'équipe a fait un excellent travail tout au long de la journée. Dans le dernier kilomètre, il était difficile de contrôler la course, mais j'ai réussi à me positionner au pied de la montée. Au final, c'est le coureur le plus fort qui a gagné, donc je suis content pour Romain, mais aussi pour ma condition physique ».
Un élément important dans la réussite de l’équipe de France
Des propos qui confirment une nouvelle fois le statut fédérateur de Julian Alaphilippe au niveau du cyclisme français, une donnée qui n’est certainement pas sans rapport avec les excellents résultats obtenus par l’équipe de France depuis plusieurs années, que ce soit aux Mondiaux ou aux championnats d’Europe. En attendant, Romain Grégoire, que l’on présente souvent comme le nouveau Alaphilippe, a au final remporté le classement général du Tour de Grande Bretagne, le double champion du monde terminant lui à la troisième place.