Cyclisme : Le geste élégant d’Alaphilippe

Alexandre Higounet

A l’occasion du Tour de Grande Bretagne, au cours duquel il a frôlé la victoire lors de la quatrième étape et terminé troisième au général en affichant une forme très encourageante, Julian Alaphilippe a de nouveau eu un geste élégant en faveur d’un adversaire, Romain Grégoire. Une dimension fédératrice loin d’être négligeable pour l’équipe de France.

Depuis de longues années, Julian Alaphilippe a démontré à quel point il pouvait être un coureur collectif et généreux, n’hésitant pas à se mettre au service de certains équipiers malgré son statut de leader, à donner un coup de main à des coureurs français d’autres équipes s’il était en situation de le faire ou à avoir des attentions pour des adversaires, à l’image du maillot offert à son partenaire d’échappé lors de sa victoire d’étape au Giro 2024 pour le remercier d’avoir collaboré avec lui alors qu’il était moins fort.

« Je suis content pour Romain » Cette semaine, le double champion du monde a une nouvelle fois apporté la preuve de son élégance, suite à la victoire de Romain Grégoire lors de la 4ème étape, alors qu’ils arrivaient à deux pour la gagne et que le grand espoir de la Groupama-FDJ venait de le battre au sprint. Alaphilippe a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'était une superbe journée à vélo, avec enfin un peu de soleil. Je savais que cette arrivée me conviendrait parfaitement, et l'équipe a fait un excellent travail tout au long de la journée. Dans le dernier kilomètre, il était difficile de contrôler la course, mais j'ai réussi à me positionner au pied de la montée. Au final, c'est le coureur le plus fort qui a gagné, donc je suis content pour Romain, mais aussi pour ma condition physique ».