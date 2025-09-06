«Ils me disent merci» : Marion Rousse a changé leur vie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques semaines après l'arrivée du Tour de France Femmes, Marion Rousse n'est toujours pas redescendue de son petit nuage. Il faut dire qu'elle est régulièrement encensé pour son travail pour le cyclisme féminin. Marion Rousse raconte effectivement que le gens ne cessent de la remercier.

Cet été, le Tour de France Femmes a pris une nouvelle dimension, notamment grâce à la victoire historique de Pauline Ferrand-Prévot. Le cyclisme féminin évolue donc très rapidement, et même beaucoup plus vite que ce à quoi s'attendait Marion Rousse. La directrice du Tour de France Femmes a d'ailleurs du mal à dissimuler sa fierté face à l'engouement populaire suscité par la Grande Boucle féminine.

«Je pense que personne ne s'attendait à cela» « Je pense que personne ne s'attendait à cela, à ce succès comparable à celui du Tour des hommes. On a l'impression que le Tour de France femmes existe depuis une quinzaine d'années mais c'était seulement à la quatrième édition. Dès la première année, ça a fonctionné et le maillot jaune de Pauline Ferrand-Prévot a permis à la course de changer clairement de dimension », assure-t-elle dans les colonnes du Télégramme, avant de poursuivre.