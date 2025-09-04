Cyclisme - Mercato : Nouveau gros coup pour Décathlon-AG2R La Mondiale !

Alexandre Higounet

Forte d’un budget très important pour la saison prochaine, l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale, qui deviendra Décathlon-CMA CGM cet hiver, affiche de très hautes ambitions dans son recrutement. Après avoir officialisé la signature de l’une des plus grandes stars parmi les coureurs de classiques, Tiejs Benoot, l’équipe française pourrait rapidement boucler un nouveau très gros coup...

Depuis plusieurs mois, l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale, qui deviendra Décathlon-CMA CGM la saison prochaine, a affiché son ambition d’intégrer durablement le top 5 des plus grandes équipes du World Tour, mettant en place les pièces budgétaires pour disposer des ressources en vue d’un très gros recrutement en fin de saison.

Les pièces du puzzle se mettent en place Et au fil des semaines et des recrutements, le projet prend bel et bien de l’épaisseur. En début de semaine, la formation tricolore a par exemple officialisé la signature pour trois ans de Tiejs Benoot, l’un des plus grands spécialistes des classiques, le bras droit de Wout Van Aert au sein de la Visma-Lease A Bike. Le coureur belge a exprimé sa joie de rejoindre le projet : « Je suis très heureux de rejoindre Decathlon CMA CGM en 2026. C'est un nouveau chapitre de ma carrière, au sein d'une équipe ambitieuse où je peux continuer à progresser. L'ambition du projet et la confiance qui m'est accordée sont une motivation incroyable pour obtenir d'excellents résultats et jouer un rôle clé dans les classiques et pour l'équipe ». D’autres officialisations devraient rapidement suivre, comme par exemple la signature du sprinteur Olav Kooij, lui aussi en provenance de Visma-Lease A Bike.