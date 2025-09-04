«Personne ne s’y attendait» : Marion Rousse choquée, c’est du jamais vu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse ne dissimule pas sa joie face à l'engouement suscité par l'édition 2025, remportée par Pauline Ferrand-Prévot. Mais elle se réjouit également de l'évolution globale du cyclisme féminin. Une progression qui va bien au-delà de ses espérances.

Directrice du Tour de France Femmes depuis 2022, Marion Rousse a pu suivre de près l'évolution du cyclisme féminin qui a pris une nouvelle cet été avec le sacre de Pauline Ferrand-Prévot sur la Grande Boucle. Consciente ce nouvel engouement, Marion Rousse reconnait qu'elle ne s'attendait pas à une telle évolution si rapide.

«Je pense que personne ne s'attendait à cela» « Je pense que personne ne s'attendait à cela, à ce succès comparable à celui du Tour des hommes. On a l'impression que le Tour de France femmes existe depuis une quinzaine d'années mais c'était seulement à la quatrième édition. Dès la première année, ça a fonctionné et le maillot jaune de Pauline Ferrand-Prévot a permis à la course de changer clairement de dimension. Vous savez, ce n'était pas forcément un cadeau que l'on faisait aux filles en 2022. Quand vous regardez les audiences télé et ce pic à plus de sept millions de téléspectateurs lors de la dernière étape, c'est quand même assez fou. Tous les jours, les gens me disent merci, merci de nous avoir permis de vivre cela. Le cyclisme féminin est définitivement lancé, il n'y aura plus de retour en arrière. Ce ne sera plus jamais pareil », confie-t-elle dans une interview accordée au Télégramme.