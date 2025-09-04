Validé par Marion Rousse, Alaphilippe réalise le transfert parfait !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette année 2025 marquait le début d’un nouveau chapitre pour Julian Alaphilippe. En effet, le coureur français avait décidé de quitter la Soudal Quick-Step pour rejoindre la nouvelle formation Tudor. Un départ validé avec Marion Rousse et que le double champion du monde ne regrette aujourd’hui clairement pas. Un transfert parfait pour Alaphilippe donc ?

Après avoir vécu des derniers mois compliqués au sein de la Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe a décidé de faire ses valises. En 2025, le Français a ainsi rejoint Tudor. Un choix de carrière pris en accord avec Marion Rousse, sa compagne. « Vous savez, changer d’équipe, c’est aussi changer d’environnement, de cadre de vie. Marion connait bien Julian, elle sait qu’il a encore la motivation de faire du vélo et pendant combien d’années il peut encore l’exercer. Je pense que comme dans tous les couples, ils en ont parlé ensemble. Il a eu plusieurs propositions sur la table. Il a réfléchi et a dû en parler avec elle », avait expliqué Fabian Cancellara, boss de la formation Tudor.

« C’était le timing idéal pour retrouver ce rôle de leader » Quelques mois après avoir rejoint Tudor, que pense Julian Alaphilippe de cette nouvelle aventure ? Interrogé par Ouest France, le Français s’est confié sur sa décision, confiant alors : « Dès les premières discussions que j’ai eues avec eux, j’avais un bon feeling. C’était un projet récent mais solide, avec des ambitions. Dans la période de ma carrière où je me situe, c’était le timing idéal pour retrouver ce rôle de leader et pouvoir amener mon expérience pour les jeunes. C’est un projet qui me plaît et je me sens épanoui. Et surtout, tout le monde est super motivé et enthousiaste ».