Cyclisme : Tadej Pogacar attaqué par l’un de ses lieutenants ?

Alexandre Higounet

Mardi, au matin de l’étape de la 10ème étape arrivant au sommet de Larra Belaguia, Juan Ayuso, dont l’équipe UAE a annoncé le départ en fin de saison lors de la journée de repos, a rué dans les brancards médiatiques, évoquant « une dictature » au sujet de son équipe. Une manière de cibler entre les lignes le leader Tadej Pogacar ?

Hier matin, alors qu’une arrivée au sommet se profilait dans la journée, un moment important pour l’équipe UAE et son leader portugais Joao Almeida, Juan Ayuso, désigné co-leader au départ de la Vuelta mais qui s’est rapidement relevé pour apporter la démonstration qu’il n’avait ni la tête ni les jambes pour cela actuellement, a rué dans les brancards médiatiques contre sa direction sportive, qui avait officialisé la veille son départ en fin de saison, alors que les deux parties s’étaient mis d’accord pour attendre la fin du mois.

« Pourquoi ? Il faut leur poser la question, mais ça me paraît clair, nuire à mon image » Juan Ayuso n’a pas mâché ses mots, déclarant comme rapporté dans les colonnes de L’Equipe : « C’est sorti à 19h, et à 18h30 je n’en savais rien. On s’était mis d’accord pour communiquer après la Vuelta. Pourquoi c’est sorti ? C’est une question à leur poser à eux, mais ça me paraît clair : c’est pour nuire à mon image. Je leur ai dit que je n’étais pas d’accord avec le texte du communiqué, ils m’ont répondu que le premier communiqué qu’ils avaient préparé était bien pire et que je devais être content avec ça. Je voulais une belle sortie avec l’équipe, apparemment ça n’est pas possible, quand ça ressemble plus à une dictature, à des décisions unilatérales ».