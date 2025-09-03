«J'ai craqué avec elle» : Marion Rousse officialise sa relation polémique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très proche de Pauline Ferrand-Prévot, Marion Rousse n'avait pas caché son émotion après le sacre de son amie d'enfance lors du précédent Tour de France. Cependant, cette proximité n'a pas manqué de créer la polémique compte tenu du faire que la consultante de France Télévisions est également directrice de la Grande Boucle féminine. Et alors que son impartialité a été mis en question, Marion Rousse promet qu'elle ne regrette rien.

Le Tour de France Femmes a connu une édition exceptionnelle qui s'est conclue par la victoire historique de Pauline Ferrand-Prévot. Directrice de l'épreuve, Marion Rousse n'a d'ailleurs pas réussi à dissimuler son émotion émotion face à la victoire de son amie d'enfance. Mais cette situation a suscité une vive polémique, la consultante de France Télévisions étant notamment pointée du doigt pour son manque d'objectivité et son absence d'impartialité. Cependant, malgré les accusations, Marion Rousse ne regrette rien et assume pleinement sa relation avec Pauline Ferrand-Prévot.

Marion Rousse répond à la polémique avec Pauline Ferrand-Prévot... « On m’en a beaucoup parlé. D’ordinaire, je suis quelqu’un qui arrive à mettre beaucoup de limites mais pas là… Avec le recul, je suis contente d’avoir craqué. Cela traduisait aussi l’investissement que l’on a mis au service du cyclisme féminin. Pendant l’événement, on s’est rendu compte que quelque chose se passait et là, j’ai craqué avec Pauline. Je l’apprécie énormément, je la connais depuis nos sept-huit ans, on a commencé le vélo ensemble et se retrouver là, toutes les deux à vivre ça. J’étais contente pour la femme, pour la sportive, pour la championne, pour le sport féminin. Je l’ai dit. Il y aura un avant et un après », assure-t-elle dans une interview accordée au Télégramme.