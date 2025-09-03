«Assez fou», le carton qui fait halluciner Marion Rousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une nouvelle fois, l’édition 2025 du Tour de France femmes a été un succès que ce soit sur le bord des routes ou bien à la télévision. Une réussite bien évidemment un peu plus accentuée par la victoire finale de la Française, Pauline Ferrand-Prévot. De quoi faire le bonheur de la directrice de l’événement, Marion Rousse, qui hallucine devant un tel carton.

Après les hommes, c’était donc au tour des femmes de partir à la quête du maillot jaune et du sacre finale sur le Tour de France. Depuis quelques années maintenant, l’édition féminine de la Grande Boucle n’en finit plus de passionner les foules. Et on a pu le voir encore cet été, l’engouement est toujours aussi important, si ce n’est encore plus. Pour Marion Rousse, directrice du Tour de France femmes, c’est donc un véritable succès, elle qui a pu compter en plus sur le succès d’une Française, Pauline Ferrand-Prévot, pour sublimer cette édition 2025.

« Je pense que personne ne s’attendait à cela » Au cours d’un entretien accordé au Télégramme, Marion Rousse a évoqué ce nouveau succès du Tour de France femmes. La compagne de Julian Alapahilippe a alors confié : « Le Tour de France femmes a crevé l’écran. Je m’attendais à pareil retentissement ? Je pense que personne ne s’attendait à cela, à ce succès comparable à celui du Tour des hommes. On a l’impression que le Tour de France femmes existe depuis une quinzaine d’années mais c’était seulement à la quatrième édition. Dès la première année, ça a fonctionné et le maillot jaune de Pauline Ferrand-Prévot a permis à la course de changer clairement de dimension ».