Marion Rousse en larmes, «je suis contente d’avoir craqué» !

L’espace de quelques instants, Marion Rousse a mis de côté son costume de directrice du Tour de France femmes de côté. En effet, à l’occasion du sacre de Pauline Ferrand-Prévot, elle n’a pas hésité à prendre longuement son amie dans les bras, les deux finissant en larmes. Un moment très fort sur lequel est d’ailleurs revenue Marion Rousse.

Se présentant au départ du Tour de France femmes avec l’objectif de l’emporter, Pauline Ferrand-Prévot n’a laissé aucune chance à ses adversaires. PFP a donc fini avec le maillot jaune sur les épaules, de quoi au passage faire le bonheur de Marion Rousse. En effet, la directrice de l’événement était aux anges pour son amie, elles qui ont connu des galères dans le cyclisme féminin. C’est ainsi qu’une des images fortes de cette édition 2025 du Tour de France femmes a été de voir Pauline Ferrand-Prévot tomber dans les bras de Marion Rousse, les deux étant en larmes.

« J’étais contente pour la femme, pour la sportive, pour la championne, pour le sport féminin » Pour Le Télégramme, Marion Rousse a été interrogée sur ses larmes avec Pauline Ferrand-Prévot. Ce à quoi la compagne de Julian Alaphilippe a répondu : « On m’en a beaucoup parlé. D’ordinaire, je suis quelqu’un qui arrive à mettre beaucoup de limites mais pas là… Avec le recul, je suis contente d’avoir craqué. Cela traduisait aussi l’investissement que l’on a mis au service du cyclisme féminin. Pendant l’événement, on s’est rendu compte que quelque chose se passait et là, j’ai craqué avec Pauline. Je l’apprécie énormément, je la connais depuis nos sept-huit ans, on a commencé le vélo ensemble et se retrouver là, toutes les deux à vivre ça. J’étais contente pour la femme, pour la sportive, pour la championne, pour le sport féminin. Je l’ai dit, il y aura un avant et un après ».