Cyclisme - Mercato : Une star mondiale arrive chez Décathlon-AG2R La Mondiale !

Depuis quelques mois, l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale, qui deviendra Décathlon-CMA-CGM la saison prochaine, annonce son ambition d’intégrer durablement le top 5 du World Tour. Et pour cela, la formation tricolore vient d’annoncer le recrutement du star mondiale, qui arrive comme leader sur les classiques printanières.
L’équipe Décahtlon-AG2R La Mondiale, qui deviendra Décathlon-CMA-CGM la saison prochaine, n’a pas caché ces derniers mois son intention de franchir un gros palier dans les années à venir, afin d’intégrer durablement les cercle des cinq plus grandes équipes du World Tour.
« Une motivation incroyable pour jouer un rôle clé dans les classiques »
Pour cela, la formation française est prête à réaliser de gros investissements sur le mercato afin de densifier l’effectif au plus haut niveau. Dans ce cadre, l’équipe était à la recherche d’un gros leader pour les classiques, qu’elles soient Flandriennes ou Ardennaises. Depuis plusieurs mois, l’information circulait que ce gros leader serait Tiejs Benoot, l’un des cadres de la formation Visma-Lease A Bike, annoncé pour les trois prochaines saisons. Elle vient d’être confirmée officiellement par la future Décathlon-CGA CGM, comme relayé par le site du média flamand Het Nieuwsblad.
« Il nous apportera beaucoup, aussi bien sur les classiques de printemps que sur les courses par étapes »
Tiejs Benoot a ainsi déclaré sur le site de la formation tricolore : « Je suis très heureux de rejoindre Decathlon CMA CGM en 2026. C'est un nouveau chapitre de ma carrière, au sein d'une équipe ambitieuse où je peux continuer à progresser. L'ambition du projet et la confiance qui m'est accordée sont une motivation incroyable pour obtenir d'excellents résultats et jouer un rôle clé dans les classiques et pour l'équipe ». Dans la foulée, Sébastien Joly, le directeur sportif, a expliqué le choix d’investir pour le recrutement du coureur belge : « C'est un coureur très expérimenté, doté d'un excellent potentiel physique. Il nous apportera beaucoup, aussi bien sur les classiques de printemps, en tant que leader, que sur les courses par étapes, où il peut être d’une aide précieuse. Nous sommes ravis qu'un coureur de ce calibre nous rejoigne. Nous avons hâte de l'accueillir et de débuter ensemble ».