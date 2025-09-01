Cyclisme - Mercato : Une star mondiale arrive chez Décathlon-AG2R La Mondiale !

Alexandre Higounet

Depuis quelques mois, l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale, qui deviendra Décathlon-CMA-CGM la saison prochaine, annonce son ambition d’intégrer durablement le top 5 du World Tour. Et pour cela, la formation tricolore vient d’annoncer le recrutement du star mondiale, qui arrive comme leader sur les classiques printanières.

« Une motivation incroyable pour jouer un rôle clé dans les classiques » Pour cela, la formation française est prête à réaliser de gros investissements sur le mercato afin de densifier l’effectif au plus haut niveau. Dans ce cadre, l’équipe était à la recherche d’un gros leader pour les classiques, qu’elles soient Flandriennes ou Ardennaises. Depuis plusieurs mois, l’information circulait que ce gros leader serait Tiejs Benoot, l’un des cadres de la formation Visma-Lease A Bike, annoncé pour les trois prochaines saisons. Elle vient d’être confirmée officiellement par la future Décathlon-CGA CGM, comme relayé par le site du média flamand Het Nieuwsblad.