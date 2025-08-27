Cyclisme - Mercato : Un cadre du peloton français signe dans une grande équipe !

Alexandre Higounet

Alors qu’il arrivait au terme de son contrat avec Décathlon-AG2R La Mondiale, Dorian Godon ne poursuivra pas sa trajectoire au sein de sa formation de toujours. Le champion de France vient en effet de s’engager pour les trois prochaines saisons au sein du Team Ineos-Grenadiers. L’équipe britannique a expliqué les raisons de ce choix.

« Un coureur intelligent et un vainqueur décisif » Dorian Godon vient en effet de s’engager pour trois ans au sein de la formation britannique Ineos-Grenadiers, l’un des géants du peloton mondial, multiple vainqueur du Tour de France. Au cœur d’un projet de relance articulé autour du grand retour de Dave Brailsford, le Team Ineos Grenadiers a été séduit par la polyvalence et l’efficacité du coureur tricolore, comme l’a expliqué Scott Drawer, le directeur de la performance, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Dorian est un coureur intelligent, un vainqueur décisif, avec la solidité nécessaire pour façonner des courses dures et la vitesse pour les conclure. Sa capacité à lire les arrivées chaotiques, à se placer efficacement et à conclure nous offre d’excellentes options sur un large éventail de courses. Nous allons l’intégrer rapidement, avec des objectifs clairs pour le printemps et les courses par étapes à venir, et nous nous réjouissons vraiment de le voir rejoindre l’équipe ».