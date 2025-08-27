Cyclisme - Mercato : Un cadre du peloton français signe dans une grande équipe !

Alors qu’il arrivait au terme de son contrat avec Décathlon-AG2R La Mondiale, Dorian Godon ne poursuivra pas sa trajectoire au sein de sa formation de toujours. Le champion de France vient en effet de s’engager pour les trois prochaines saisons au sein du Team Ineos-Grenadiers. L’équipe britannique a expliqué les raisons de ce choix.
En fin de contrat avec l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale, Dorian Godon ne poursuivra pas sa trajectoire au sein de la formation française, pourtant très ambitieuse et forte de gros moyens financiers. Le champion de France portera son maillot tricolore dans une nouvelle équipe la saison prochaine. Et pas n’importe laquelle.
« Un coureur intelligent et un vainqueur décisif »
Dorian Godon vient en effet de s’engager pour trois ans au sein de la formation britannique Ineos-Grenadiers, l’un des géants du peloton mondial, multiple vainqueur du Tour de France. Au cœur d’un projet de relance articulé autour du grand retour de Dave Brailsford, le Team Ineos Grenadiers a été séduit par la polyvalence et l’efficacité du coureur tricolore, comme l’a expliqué Scott Drawer, le directeur de la performance, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Dorian est un coureur intelligent, un vainqueur décisif, avec la solidité nécessaire pour façonner des courses dures et la vitesse pour les conclure. Sa capacité à lire les arrivées chaotiques, à se placer efficacement et à conclure nous offre d’excellentes options sur un large éventail de courses. Nous allons l’intégrer rapidement, avec des objectifs clairs pour le printemps et les courses par étapes à venir, et nous nous réjouissons vraiment de le voir rejoindre l’équipe ».
« Le début d’un nouveau chapitre passionnant dans ma carrière »
De son côté, Dorian Godon s’est également félicité de cette signature : « C’est un honneur de signer avec les INEOS Grenadiers. Pour moi, cela signifie beaucoup – et signer un contrat pluriannuel est une véritable marque de confiance, que j’apprécie profondément. J’ai le sentiment que c’est le début d’un nouveau chapitre passionnant dans ma carrière, et je suis prêt à en tirer le meilleur. Je veux faire briller le maillot de champion de France et la moustache. Ces derniers mois, j’ai vu l’équipe courir avec force et unité dans le peloton, et cela m’a vraiment inspiré. J’ai hâte d’en faire partie ».