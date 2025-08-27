«C'est hyper triste» : Marion Rousse a fait une croix sur son rêve

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis 2021, Marion Rousse s'investit dans le renouveau du Tour de France Femmes. Un projet qui lui tient à cœur, elle qui a pu constater l’écart de popularité entre le cyclisme masculin et féminin durant sa carrière, de quoi l’obliger à faire une croix sur certains rêves, dont une participation à la Grande Boucle.

Marion Rousse a débuté une nouvelle mission en 2021 avec le lancement du Tour de France femmes, un projet qui tient à cœur à la compagne de Julian Alaphilippe, elle même ancienne coureuse. A l’époque, celle qui officie également sur France Télévisions pour commenter chaque été la Grande Boucle a pu remarquer la différence de popularité entre le cyclisme masculin et féminin, de quoi la motiver dans sa mission.

« Quand j'étais en carrière, on ne parlait pas de nous » « Il y a eu des Tours de France Femmes, qui s'appelaient à l'époque la Grande Boucle féminine. Mais ça s'est terminé dans les années 80. Moi je n'ai pas eu la chance de pouvoir participer à un Tour de France Femmes. Cela n'existait pas, tout simplement parce que le cyclisme féminin n'était pas assez développé. Quand j'étais en carrière, on ne parlait pas de nous, on n'avait pas l'impression d'avoir un statut social car on ne voyait pas de cyclisme féminin à la télé », regrettait Marion Rousse en janvier 2024, interrogée par Geo.