Cyclisme - Vuelta : Et si David Gaudu créait l’exploit...

Alors qu’il vient de remporter la troisième étape de la Vuelta en costaud devant Mads Pederson et Jonas Vingegaard, David Gaudu apparaît de retour à un excellent niveau. De quoi rêver à un exploit au classement général pour celui qui avait terminé quatrième du Tour de France en 2022 ? Cela semble loin d’être à exclure.

Vainqueur de la troisième étape à la surprise générale, David Gaudu, le leader de la Groupama-FDJ, semble avoir retrouvé un excellent niveau, lui qui traînait sa peine il y a encore quelques semaines, après avoir été contraint d’abandonner le Giro, son grand objectif de la saison, à cause d’une chute intervenue dans les premiers jours. Maillot rouge de leader dans le même temps que Jonas Vingegaard au soir de la quatrième étape, le grimpeur breton peut-il viser plus haut désormais ? Peut-on rêver à un podium à l’arrivée à Madrid ? Ou encore mieux ?

Gaudu a déjà devancé Vingegaard sur Paris-Nice... Plusieurs éléments amènent à penser qu’un exploit de ce type n’est pas à exclure. D’une part, il ne faut pas oublier que le Français a déjà fait quatrième du Tour de France, en 2022, et qu’il avait également terminé deuxième de Paris-Nice en 2023, derrière Tadej Pogacar mais devant Jonas Vingegaard... Gaudu sait performer dans les Grands Tours. De surcroit, tout porte à croire que sa victoire de lundi n’est pas le fruit du hasard mais bien d’une grande condition physique. Le fait qu’il devance des coureurs comme Mads Pedersen et Jonas Vingegaard en témoignent, comme sa troisième place la veille lors de l’arrivée au sommet de Limone Piemonte derrière le leader danois et Giulio Ciccone. Accompagné d’une équipe à 100% derrière lui, David Gaudu pourrait donc créer la surprise lors de cette Vuelta, une course qu’il apprécie comme en témoigne sa 6ème place au général l’an dernier. Avec la fraîcheur dont il dispose du fait de sa non-participation au Tour et de son abandon rapide au Giro, le leader de la Groupama-FDJ pourrait de surcroit monter en puissance au fil des jours.