Cyclisme : La phrase du boss de Vingegaard qui interpelle…

Alors que la Vuelta vient de s’élancer en fin de semaine dernière, Griescha Niermann, le directeur sportif principal de la formation Visma-Lease A Bike, a évoqué les options stratégiques de l’équipe hollandaise, emmenée par Jonas Vingegaard. Et les mots du patron des jaunes et noirs ne sont pas sans laisser quelques questions ouvertes. Explication.
A l’occasion du Grand Départ de la Vuelta, qui s’est tenu en Italie, Griescha Niermann, le directeur sportif principal de la formation Visma-Lease A Bike, s’est exprimé sur les ambitions et la stratégie de l’équipe hollandaise. Et le message est clair, tout le monde sera au service de Jonas Vingegaard, qui vise clairement la victoire finale.
« Jonas est notre leader, c’est très clair »
Niermann a ainsi déclaré dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Nous sommes venus ici avec Jonas [Vingegaard] et une équipe très solide. Nous sommes là pour gagner, mais ce ne sera pas facile. C’est notre objectif. A l’inverse de 2023 (Sepp Kuss avait remporté la Vuelta devant Vingegaard et Roglic, tous appartenant alors à la Visma-Lease A Biike, ce qui n’avait pas manqué de provoquer quelques remous au sein de l’équipe), nous avons cette fois un leader clair : Jonas. Évidemment, Sepp [Kuss] et Matteo [Jorgenson] sont très forts, et nous avons la chance de pouvoir compter sur eux. La manière dont nous les utiliserons tactiquement sera révélée pendant la course. Mais Jonas est notre leader, c’est très clair ».
Pourquoi Visma-Lease A Bike dévoile publiquement une hiérarchie aussi claire entre ses leaders ?
La réponse du patron de l’équipe hollandaise n’est pas sans laisser ouvertes quelques questions. Alors que l’équipe UAE aligne une équipe à deux têtes, avec Juan Ayuso et Joao Almeida, pourquoi la Visma-Lease A Bike annonce publiquement une hiérarchie aussi claire alors qu’elle dispose de plusieurs cartes pour la victoire finale ? En maintenant une incertitude, au moins à l’extérieur de l’équipe, elle rendrait en effet ses stratégies offensives beaucoup moins lisibles et beaucoup plus efficaces. Autant on comprend la volonté d’affirmer une hiérarchie claire en interne pour éviter la situation de 2023, autant il apparaît bien moins compréhensible de l’étaler sur la place publique et d’en informer les adversaires, qui fatalement s’inquiéteront moins si Matteo Jorgenson venait à lancer une offensive. A moins, bien sûr, d’imaginer que cela pourrait dissimuler un gros coup de bluff pour laisser une ouverture à Jorgenson et Kuss, qui pourraient profiter du marquage réalisé sur Vingegaard.