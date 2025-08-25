Cyclisme : La phrase du boss de Vingegaard qui interpelle…

Alexandre Higounet

Alors que la Vuelta vient de s’élancer en fin de semaine dernière, Griescha Niermann, le directeur sportif principal de la formation Visma-Lease A Bike, a évoqué les options stratégiques de l’équipe hollandaise, emmenée par Jonas Vingegaard. Et les mots du patron des jaunes et noirs ne sont pas sans laisser quelques questions ouvertes. Explication.

A l’occasion du Grand Départ de la Vuelta, qui s’est tenu en Italie, Griescha Niermann, le directeur sportif principal de la formation Visma-Lease A Bike, s’est exprimé sur les ambitions et la stratégie de l’équipe hollandaise. Et le message est clair, tout le monde sera au service de Jonas Vingegaard, qui vise clairement la victoire finale.

« Jonas est notre leader, c’est très clair » Niermann a ainsi déclaré dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Nous sommes venus ici avec Jonas [Vingegaard] et une équipe très solide. Nous sommes là pour gagner, mais ce ne sera pas facile. C’est notre objectif. A l’inverse de 2023 (Sepp Kuss avait remporté la Vuelta devant Vingegaard et Roglic, tous appartenant alors à la Visma-Lease A Biike, ce qui n’avait pas manqué de provoquer quelques remous au sein de l’équipe), nous avons cette fois un leader clair : Jonas. Évidemment, Sepp [Kuss] et Matteo [Jorgenson] sont très forts, et nous avons la chance de pouvoir compter sur eux. La manière dont nous les utiliserons tactiquement sera révélée pendant la course. Mais Jonas est notre leader, c’est très clair ».