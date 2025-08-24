«Je suis bien placée pour en parler...» : Dopage sur le Tour de France, Marion Rousse dévoile l’envers du décor

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face aux accusations de dopage encore nombreuses visant les participants du Tour de France, Marion Rousse a eu l’occasion de partager son expérience sur l'intensité des contrôles antidopage, insistant sur la rigueur des procédures pour garantir l'intégrité du cyclisme. La consultante de France Télévisions est bien placée pour parler, elle qui dirige l’édition féminine depuis quatre ans en plus de partager la vie de Julian Alaphilippe.

Chaque année, la question du dopage se pose sur le Tour de France. Il faut dire que les performances de certains coureurs éveillent les soupçons des plus méfiants, comme cela peut être le cas avec le Slovène Tadej Pogacar, s’adjugeant cet été un quatrième sacre sur la Grande Boucle après avoir affiché un niveau hors du commun durant les trois semaines. Interrogée en 2023 par Le Parisien, Marion Rousse s’était prononcée sur ce sujet qu’elle connaît bien, dirigeant le Tour de France femmes et partageant la vie de Julian Alaphilippe, très régulièrement contrôlé.

« Mon petit de deux ans, quand il se lève, il se retrouve à table avec des contrôleurs » « On ne pourra jamais convaincre tous ceux qui disent : tous dopés, même si on explique par A + B que ce n’est pas le cas. Les contrôles sont énormes, affirmait la consultante de France Télévisions. Je suis bien placée pour en parler : en trois semaines, les contrôleurs sont venus cinq ou six fois à la maison à sept heures du matin pour des prélèvements sanguins et urinaires. Mon petit de deux ans, quand il se lève, il se retrouve à table avec des contrôleurs. Mais c’est une bonne chose qu’il y ait autant de contrôles. »