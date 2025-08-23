Marion Rousse et Julian Alaphilippe : Après leur enfant, ils ont décidé de s’arrêter là !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Marion Rousse et Julian Alaphilippe ont décidé de se consacrer pleinement à leur carrière et à leur fils Nino, né en juin 2021. Avec son emploi du temps chargé, le couple a choisi de ne pas agrandir davantage la famille pour l’heure, privilégiant l'équilibre entre vie professionnelle et familiale comme l’a récemment confié la directrice du Tour de France femmes.

En couple depuis 2020, Marion Rousse et Julian Alaphilippe ont accueilli leur premier enfant un an plus tard, avec la naissance du petit Nino le 14 juin 2021. Un changement important dans la vie des deux tourtereaux qui disposent d’un emploi du temps chargé, surtout à l’approche du Tour de France. « D’habitude, je ne suis pas absente plus d’une semaine d’affilée. Un mois cela va être long. Certainement plus pour moi que pour lui. Il sera avec Papy et mamie. Ils viendront nous rendre visite les journées de repos », reconnaissait l’ancienne championne de France en 2022, auprès de Paris Match, à l’approche de la Grande Boucle.

« Je n’ai pas envie de cacher Nino » Depuis, le couple a trouvé son rythme de croisière, et Nino a effectivement suivi ses parents sur les routes du Tour de France, disposant même d’une belle cote de popularité auprès du public. « Il est très sociable, donc il va facilement vers eux, expliquait Marion Rousse au début de l’année dans Paris Match. En plus, le vélo est un sport tellement populaire donc il y a énormément de monde sur le bord des routes et j’ai envie que Nino profite aussi de l’engouement et qu’il ait une vie normale. Donc je n’ai pas envie de le cacher. Il a envie de voir papa, il a envie de voir maman. Il est déjà venu avec moi sur un plateau France Télé. Il ne se rend pas compte tout ça, lui, il juste est content. »