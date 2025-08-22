«Pas payée», Marion Rousse stoppe tout à cause du manque d’argent !

Amadou Diawara

A seulement 24 ans, Marion Rousse a dû stopper sa carrière de cycliste. Interrogé sur sa retraite prématurée, l'ancienne coureuse a lâché toutes ses vérités sur son choix. Comme l'a avoué Marion Rousse, elle a été contrainte de dire stop parce qu'elle n'arrivait pas à vivre de sa passion.

Avant sa reconversion en tant que consultante et en tant que directrice de courses, Marion Rousse a été cycliste professionnelle. Toutefois, l'ancienne coureuse n'a jamais réussi à vivre de sa passion. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a mis un terme à sa carrière sportive dès l'âge de 24 ans. Lors d'un entretien accordé à La Croix au mois de juillet, Marion Rousse est passée aux aveux concernant sa retraite prématurée.

«J’étais coureuse professionnelle, mais je n’étais pas payée» « Pourquoi avoir arrêté votre carrière à 24 ans à peine ? Tout simplement parce que je ne gagnais pas d’argent. J’étais coureuse professionnelle, mais je n’étais pas payée. À cette époque, il n’y avait peut-être que deux ou trois filles rémunérées et c’était toujours les mêmes qui gagnaient des courses. Encore, moi, j’avais la chance d’avoir une convention d’insertion professionnelle. Je travaillais pour la mairie d’Étampes, dans l’Essonne, avec un mi-temps payé à temps plein. On avait des compétitions, mais les médias ne s’y intéressaient pas. On ne nous connaissait pas, on avait l’impression de ne pas avoir de statut social. On dormait dans des internats de lycée, on se changeait dans des voitures, c’était vraiment la débrouille. Cela m’a été utile de savoir d’où partait le cyclisme féminin, je sais ce qu’il faut faire pour les coureuses », a confié Marion Rousse, avant d'affirmer qu'elle ne ne regrettait en aucun cas son choix d'avoir arrêté sa carrière sportive aussi tôt.