Marion Rousse : L’évènement qui a bouleversé sa vie !

Depuis de nombreuses années, Marion Rousse est un visage bien connu du cyclisme en France. L’ancienne coureuse est la directrice du Tour de France féminin, mais elle est aussi la compagne du champion Julian Alaphilippe. Elle a d’ailleurs eu un enfant avec ce dernier en 2021 et cela a complètement bouleversé sa vie.

Marion Rousse a encore une fois passé un été très mouvementé. Commentatrice du Tour de France chez les hommes sur les antennes de France Télévisions, l’ancienne coureuse cycliste est aussi la directrice de l’édition féminine depuis quelques années. Une période qui est donc souvent très chargée pour la jeune femme de 34 ans, qui a maintenant plus de temps pour s’occuper de sa famille.

« Ca a bouleversé notre vie » Côté vie privée, Marion Rousse a annoncé en 2020 qu’elle partageait sa vie avec Julian Alaphilippe. La directrice du Tour de France féminin a d’ailleurs eu un enfant en 2021 avec le coureur, prénommé Nino. Le cycliste s’était d’ailleurs confié sur cet évènement qui a bouleversé sa vie à GCN. « Ça a été le plus gros changement dans ma vie, la chose qui m'a rendu le plus heureux. On est super heureux, ça a bouleversé notre vie. C'est un régal, il nous remplit de bonheur. On a la chance d'avoir un bébé souriant, agréable. »