«Tout de suite séduite» : La proposition que Marion Rousse n’a pas pu refuser

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Personnalité incontournable du cyclisme en France, Marion Rousse a brillamment réussi sa reconversion en devenant consultante pour Eurosport puis France Télévisions, avant d’être nommé directrice de la Grande Boucle féminine en 2021. Une fierté pour la compagne de Julian Alaphilippe, qui a pu assister à l’évolution de la discipline ces dernières années.

Cette édition 2025 du Tour de France femmes fut forte en émotions pour Marion Rousse, voyant sa grande amie Pauline Ferrand-Prévot l’emporter, un an après avoir décroché la médaille d’or en VTT cross-country aux Jeux olympiques de Paris, elles qui ont débuté le cyclisme ensemble. Si la gagnante de la Grande Boucle a poursuivi sa carrière professionnelle, Marion Rousse a rapidement entamé sa reconversion, débarquant sur Eurosport en 2013 comme consultante avant de rejoindre France Télévisions quatre ans plus tard. Et depuis 2021, la compagne de Julian Alaphilippe est également directrice du Tour de France femme.

« C’était un honneur que l’on me propose cela » Avant la première édition, Marion Rousse avait expliqué son arrivée à la tête de la course. « Christian Prudhomme (le directeur du Tour de France masculin) m’a contactée, en début d’année (2021), pour me demander de faire partie du jury des villes qui s’engagent pour le cyclisme. En fin de conversation, il en a profité pour me parler de la renaissance du Tour de France féminin. Il m’a dit que les gens d’ASO (Amaury Sport Organisation) pensaient à moi pour ce poste de directrice et que l’on en reparlerait en temps voulu. Alors, on en a reparlé… Évidemment, l’idée m’a tout de suite séduite. C’était même un honneur que l’on me propose cela. Je suis super fière », savourait à l’époque l’ancienne championne de France dans un entretien accordé au Télégramme.