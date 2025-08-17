«Je ne me voyais pas les quitter, mais...» : Marion Rousse a mis fin à cette belle aventure pour aller ailleurs

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancienne championne de France de cyclisme, Marion Rousse a connu une ascension remarquable dans le monde des médias. Après avoir débuté comme consultante sur Eurosport, la compagne de Julian Alaphilippe officie depuis 2017 sur France Télévisions, séduite par la possibilité de partager sa passion avec un public plus large. Un changement qui ne fut pas simple à gérer pour elle.

Marion Rousse a déjà vécu plusieurs vies. L'actuelle directrice du Tour de France femmes a débuté sa carrière dans le cyclisme sur un vélo, remportant notamment le championnat de France sur route en juin 2012. Et c’est en parallèle de son activité de sportive que la compagne de Julian Alaphilippe a démarré son aventure dans les médias, sur Eurosport. Invitée du magazine les Rois de la pédale, à l'occasion du Tour des Flandres, Marion Rousse avait séduit ce jour-là le présentateur Guillaume Di Grazia.

Le début de l’histoire sur Eurosport « Les mois ont passé et j’ai recroisé le rédacteur en chef du cyclisme d’Eurosport, Guillaume Di Grazia, sur le Tour de France, racontait Marion Rousse en 2021, dans un entretien accordé à Women Sports. Il m’a dit qu’il m’avait trouvée super à l’aise sur le plateau et m’a proposé d’être consultante sur la Vuelta 2013, qui commençait quelques semaines plus tard, aux côtés de David Moncoutié (ndlr, ex-coureur professionnel). J’étais sur le cul (rires). J’ai pris le temps de réfléchir et je me suis rendue compte que parler vélo, c’est ce que j’aimais faire. J’ai tenté l’aventure et au fil des années, je me suis prise au jeu. » Le début d’une aventure de quatre ans sur la chaîne câblée.