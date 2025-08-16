«J’aborde maintenant le monde politique» : La nouvelle vie de Marion Rousse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis 2022, en plus de son rôle de consultante à la télévision, Marion Rousse est à la tête du Tour de France femmes, une épreuve remportée cette année par Pauline Ferrand-Prévot. Une nouvelle aventure qui a amené l’ancienne championne à développer d'autres compétences, en échangeant notamment avec plusieurs personnalités politiques en vue de l’organisation des étapes.

D’abord coureuse professionnelle, puis consultante à la télévision, et désormais directrice du Tour de France femmes. Marion Rousse cumule les casquettes, faisant d’elle l’une des figures phares du cyclisme tricolore aujourd’hui. Cela fait déjà quatre ans que l’ancienne championne est à la tête de la Grande Boucle, un projet qui lui tient à cœur. « Avec le Tour femmes, on a créé une compétition de référence qui met en lumière notre sport. Je suis fière de me dire que la jeune génération ne vivra pas la galère que j’ai traversée et qu’on va pouvoir créer des vocations : les petites filles sur le bord des routes pourront s’identifier aux championnes du Tour », disait-elle cette année à Télérama.

« J’aborde maintenant le monde politique » Forcément, cette nouvelle fonction a obligé Marion Rousse à développer de nouvelles compétences comme elle l’avait expliqué à Paris Match en 2022. « En cyclisme, notre terrain de jeu : c’est la route ! Elle ne nous appartient pas ! On va chez les gens. Il faut aller repérer les parcours, les déterminer, rencontrer les maires des villes que nous traversons, prendre contact avec les partenaires… Après avoir évolué dans le monde des médias, j’aborde maintenant le monde politique », confiait la femme de Julian Alaphilippe au moment d’expliquer son rôle de directrice.