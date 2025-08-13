«Je n’ai pas les mots...» : Sans Marion Rousse, Julian Alaphilippe bouleversé par cet événement qui a changé sa vie

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En couple depuis cinq ans, Julian Alaphilippe et Marion Rousse ont accueilli leur premier enfant le 14 juin 2021. Quelques mois après la naissance du petit Nino, le coureur français s’était prononcé sur ce changement majeur dans sa vie surpassant toutes ses émotions de sportif, se remémorant notamment un moment sans sa femme.

C’est incontestablement le couple star du cyclisme tricolore. Depuis 2020, le coureur Julian Alaphilippe et Marion Rousse, consultante sur France Télévisions et directrice du Tour de France femmes, vivent une belle histoire d’amour qui a conduit à la naissance du petit Nino le 14 juin 2021. Un changement important dans la vie des deux tourtereaux. Quelques mois après avoir accueilli son fils, Julian Alaphilippe se prononçait sur l’émotion ressentie.

« Marion a été emmenée pour des soins, je me suis retrouvé seul avec Nino dans les bras » « Encore aujourd’hui, je n’ai pas les mots exacts pour définir mes sentiments, reconnaissait-il dans Le Parisien, à l’occasion de la sortie de son premier livre "Mon année arc-en-ciel" aux éditions Marabout. Nino est né en pleine nuit et Marion (Rousse sa compagne) a été emmenée pour des soins. Je me suis retrouvé seul avec Nino dans les bras. Je l’ai regardé millimètre par millimètre en me demandant comment il était possible que ce petit être si léger soit la suite de moi. D’un coup, ma vie a changé. Il faut devenir père pour le comprendre. Avant, on le dit mais on ne le sait pas. Jamais le sport ne m’a donné une telle émotion. »