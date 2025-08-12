«J'aimerais bien» : Marion Rousse reçoit une demande inédite !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir remporté le premier Tour de France de sa carrière pour son grand retour sur route, Pauline Ferrand-Prévot vise déjà le doublé et elle est prête à affronter les plus grandes difficultés. En effet, la championne olympique de VTT affirme même qu'elle aimerait se confronter à un contre-la-montre, un exercice dans lequel elle n'est pas très à l'aise. Marion Rousse est prévenue.

Championne olympique de VTT l'été dernier à Paris, Pauline Ferrand-Prévot a fait un retour fracassant sur route. Après avoir remporté Paris-Roubaix, elle a enchaîné avec le Tour de France qu'elle a survolé notamment grâce à sa supériorité en haute montagne. Déjà tournée vers l'année prochaine, Pauline Ferrand-Prévot vise un deuxième victoire d'affilée, quitte à se frotter à un contre-la-montre, un exercice qui pourrait être son point faible. Et alors que le parcours de la prochaine édition de la Grande Boucle féminine n'est pas encore connue, Marion Rousse est donc prévenue.

Pauline Ferrad-Prévot est prête à affronter un contre-la-montre « Ce sera plus dur (de remporter à nouveau le Tour en 2026) parce que tout le monde va vouloir élever le niveau d'un cran. Mais c'est ce que je préfère : que la bataille soit dure et que tout le monde soit à 500 %. Donc ça va être intéressant, surtout si on a un chrono. On ne connaît pas encore le parcours (il sera dévoilé le 23 octobre), mais ce serait bien de pouvoir me juger sur un contre-la-montre », confie Pauline Ferrand-Prévot dans des propos accordés à L'EQUIPE.