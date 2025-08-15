Nouvelle relation : L’annonce surprise de Marion Rousse sur les réseaux !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne championne de France de cyclisme sur route, Marion Rousse connaît une carrière brillante également dans le monde des médias. La Française est directrice du Tour de France Femmes depuis 2022 et l'édition 2025 s'est conclue de la plus belle des manières avec la victoire de Pauline Ferrand-Prévôt. Elle vit aussi depuis des années une belle histoire d'amour avec le champion Julian Alaphilippe avec qui elle a eu un enfant prénommé Nino en 2021. Active sur les réseaux sociaux, elle a présenté un nouveau membre de la famille ce mercredi.

Déjà parents d'un petit garçon, Marion Rousse et Julian Alaphilippe ont donc accueilli un nouveau membre dans leur famille d'après une annonce de la directrice du Tour de France Femmes sur Instagram. Après un mois de juillet très animé aux commentaires à la télévision et dans ses activités de directrice, elle a posté quelques clichés du nouvel arrivant. Il s'agit d'Eliott, un petit chien qui fait fondre les internautes.

Nouvelle arrivée chez Marion Rousse et Julian Alaphilippe Sur Instagram, celle qui a arrêté sa carrière de cycliste en 2015 à l'âge de 24 ans seulement a décidé de présenter le nouveau compagnon de son fils Nino. « Bienvenue dans la famille Eliott » écrit-elle en partageant de magnifiques clichés de ce chien en story sur Instagram, comme le rapporte Gala. La directrice du Tour de France Femmes profite de vacances bien méritées après avoir beaucoup œuvré ces dernières semaines.