Marion Rousse lui fait un magnifique cadeau, il jubile !

Depuis qu'elle a pris la direction du Tour de France Femmes, le cyclisme féminin a pris une nouvelle dimension comme en témoigne la dernière édition de la Grande Boucle qui fut une réussite à tout point de vue. D'ailleurs, Stephen Delcourt, manager de l'équipe féminine FDJ-Suez, ne cache pas sa satisfaction face à cette évolution.

Ancienne cycliste professionnelle, Marion Rousse a connu des années de galères. Par conséquent, elle a décidé de prendre les choses en mains afin de faire évoluer les choses. Directrice du Tour de France Femmes depuis 2022, Marion Rousse a clairement permis au cyclisme féminin de passer dans une autre dimension. « En quatre ans, le niveau a tellement augmenté et est de plus en plus homogène. On leur a offert finalement simplement les moyens de pouvoir en vivre et de pouvoir en faire leur métier », se réjouissait d'ailleurs la compagne de Julian Alaphilippe après la dernière édition de la Grande Boucle qui a connu un grand succès. De quoi réjouir Stephen Delcourt, manager de l'équipe féminine FDJ-Suez.

«Le cyclisme féminin a franchi un cap» « Le cyclisme féminin a franchi un cap. La machine est en route, il ne faut plus s'arrêter. Je m'aperçois en fait qu'on est une dizaine d'équipes à avoir bossé pareil, à avoir les mêmes moyens, ce qui rend la compétition plus belle, plus stressante pour nous. S'il y a autant de densité, si les performances sont incroyables, c'est juste parce qu'on a donné les moyens à ces femmes de le faire », explique-t-il au micro de France Inter, avant de poursuivre.