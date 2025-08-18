Surprise, Marion Rousse dévoile son nouveau compagnon

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un été très chargé entre son rôle de commentatrice du Tour de France Hommes, puis celui de directrice de la Grande Boucle féminine, Marion Rousse prend du repos bien mérité en famille... et avec un nouveau compagnon. En effet, avec Julian Alaphilippe et son fils Nino, Marion Rousse a accueilli un nouveau membre dans la famille, un certain Eliott.

Très en vue cet été, Marion Rousse a vécu un mois et demi complétement fou. D'abord présente sur les routes du Tour de France Hommes en sa qualité de commentatrice pour France Télévisions, l'ancienne championne cycliste a rapidement changé de casquette pour se mettre au service de la Grande Boucle féminine dont elle est la directrice. Une édition totalement folle conclue par la victoire de Pauline Ferrand-Prévot.

«Bienvenue dans la famille Eliott» C'est donc sans surprise que Marion Rousse a décidé de prendre un repos bien mérité en famille durant ce mois d'août. Elle s'est ainsi affiché plusieurs fois sur les réseaux sociaux en compagnie de son conjoint Julian Alaphilippe et de leur fils Nino. Mais le trio a été rejoint par un nouveau compagnon, un certain Eliott. «Bienvenue dans la famille Eliott», écrit Marion Rousse sur Instagram accompagné d'une photo de ce petit chien qui vient donc complété cette belle famille.