Surprise, Marion Rousse dévoile son nouveau compagnon

Après un été très chargé entre son rôle de commentatrice du Tour de France Hommes, puis celui de directrice de la Grande Boucle féminine, Marion Rousse prend du repos bien mérité en famille... et avec un nouveau compagnon. En effet, avec Julian Alaphilippe et son fils Nino, Marion Rousse a accueilli un nouveau membre dans la famille, un certain Eliott.
Très en vue cet été, Marion Rousse a vécu un mois et demi complétement fou. D'abord présente sur les routes du Tour de France Hommes en sa qualité de commentatrice pour France Télévisions, l'ancienne championne cycliste a rapidement changé de casquette pour se mettre au service de la Grande Boucle féminine dont elle est la directrice. Une édition totalement folle conclue par la victoire de Pauline Ferrand-Prévot.
«Bienvenue dans la famille Eliott»
C'est donc sans surprise que Marion Rousse a décidé de prendre un repos bien mérité en famille durant ce mois d'août. Elle s'est ainsi affiché plusieurs fois sur les réseaux sociaux en compagnie de son conjoint Julian Alaphilippe et de leur fils Nino. Mais le trio a été rejoint par un nouveau compagnon, un certain Eliott. «Bienvenue dans la famille Eliott», écrit Marion Rousse sur Instagram accompagné d'une photo de ce petit chien qui vient donc complété cette belle famille.
Un été riche en émotion pour Marion Rousse
Un été très riche en émotion pour Marion Rousse qui a donc accueilli un nouveau membre dans sa famille quelques jours après avoir célébré la victoire de son amie d'enfance Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France. Une édition particulièrement réussie qui démontre l'évolution du cyclisme féminin sous l'impulsion de Marion Rousse qui affichait d'ailleurs sa fierté à ce sujet il y a quelques jours. « On a trouvé la bonne formule, les sponsors nous accompagnent. En termes d’audience, c’est juste incroyable, honnêtement c’est fou. L’abondance sur les routes, c’est exceptionnel. Donc on est sur la bonne voie mais on ne se met pas de limites, pas de barrières. On va évoluer, mais en fonction de l’évolution du cyclisme féminin. On va voir comment le haut niveau est de plus en plus homogène », confiait-elle au média Le Tour de Sully. L'été est donc très bien rempli pour Marion Rousse.