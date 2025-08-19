«Un peu maso» : L’activité à laquelle Marion Rousse ne peut résister

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré sa retraite sportive, Marion Rousse n’a jamais quitté le monde du cyclisme. Consultante pour France Télévisions mais aussi directrice du Tour de France féminin, la compagne de Julian Alaphilippe est profondément impliquée dans sa passion de toujours et ne reste jamais éloignée très longtemps d’un vélo, malgré les difficultés rencontrées par la pratique de ce sport.

Si Marion Rousse a mis un terme à sa carrière de sportive il y a quelques années, la compagne de Julian Alaphilippe reste plongée dans le monde du cyclisme. D’abord à travers son rôle de consultante pour France Télévisions, qu’elle a rejoint en 2017, mais aussi comme directrice de la Grande Boucle femmes depuis quatre ans. Et durant son temps libre, l’ancienne championne de France ne résiste pas à la tentation de monter sur un vélo.

Marion Rousse a commencé le vélo à l’âge de 6 ans Interrogée par L’Équipe en 2023, la patronne du Tour de France femmes s’était prononcée sur son rapport au cyclisme, une activité qu’elle a débutée très tôt. « Enfant, j'avais toujours besoin de me dépenser, et je ne me satisfaisais pas de ce que je savais faire. À 3 ans, je courais autour de la table, mais cela devenait vite trop facile alors je me chargeais d'un sac à dos lesté de pierres, et puis je finissais par ajouter des obstacles. Comme je détestais marcher, je suivais tout le temps mes parents à vélo. Ma mère, qui rêvait de me voir dans de jolis tutus, tentait de me traîner dans les rayons danse des grands magasins mais je lui opposais un non catégorique : je ne voulais pas de rose et surtout, j'assumais mon envie de sport », se remémorait Marion Rousse, débutant le vélo à l’âge de 6 ans.