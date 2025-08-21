Marion Rousse : La séparation déchirante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après plusieurs semaines passées sur les routes, d’abord pour le Tour de France masculin puis pour l’épreuve féminine remportée par Pauline Ferrand-Prévot, Laurent Jalabert a enfin retrouvé son quotidien dans le Sud-Ouest. Heureux de rentrer chez lui, l’ancien champion savoure la « vraie vie », entouré de sa compagne, de ses proches… et de huit chiots.

Consultant phare de France Télévisions, Laurent Jalabert a enchaîné sans interruption le Tour de France masculin, puis le Tour de France féminin, deux événements qui ont tenu en haleine les amateurs de cyclisme durant tout le mois de juillet et début août. Figure incontournable du commentaire télévisé, l’ancien maillot jaune s’est déplacé chaque jour aux côtés de ses collègues Alexandre Pasteur, Marion Rousse ou encore Thomas Voeckler. Après la victoire finale de Tadej Pogacar chez les hommes, puis le sacre de Pauline Ferrand-Prévot chez les femmes, Jalabert a conclu une séquence intense marquée par le sport et la ferveur populaire.

Jalabert de retour chez lui Mais derrière l’expert reconnu, se cache aussi un homme attaché à ses racines et à son quotidien. À peine revenu dans le Sud-Ouest, il a publié une courte vidéo dans laquelle il confiait son soulagement de rentrer à la maison : « C’était une belle parenthèse, on en a bien profité. Mais la vraie vie, c’est ça » a-t-il déclaré, sourire aux lèvres, sur Instagram.