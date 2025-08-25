«J’ai tout de suite dit oui» : Le grand changement dans la vie de Marion Rousse

Marion Rousse a ajouté une nouvelle corde à son arc en cette année 2025, devenant présentatrice de "La vie à vélo" sur France 3. Cette émission, renouvelée pour une deuxième saison prévue pour la rentrée de septembre, explore le cyclisme sous un angle accessible pour les néophytes. Un défi que la compagne de Julian Alaphilippe a relevé avec enthousiasme.
Coureuse professionnelle, consultante, directrice de courses, mais aussi présentatrice depuis peu. L’année 2025 a permis à Marion Rousse de découvrir un nouveau rôle à la télévision en prenant la tête de sa propre émission, "La vie à vélo", consacrée à sa grande passion et diffusée chaque dimanche sur France 3. Et bonne nouvelle pour Marion Rousse, le programme aura le droit à une nouvelle saison à la rentrée. France Télévisions a récemment confirmé qu’un numéro inédit sera proposé le dimanche 7 septembre, consacré au trafic parisien et à ses dangers.
« Je me suis dit que c’était une chouette idée »
Interrogée peu avant le lancement de "La vie à vélo", la compagne de Julian Alaphilippe avait partagé son enthousiasme à l’idée de relever ce nouveau défi. « La boîte de production Grand Angle Productions m’a contactée pour me parler de ce projet d’émission qui tournait autour du vélo, j’ai bien évidemment tout de suite dit oui ! Le cyclisme, c’est un peu toute ma vie, ma passion. Pour être honnête, j’ai été assez surprise que l’on me propose d’endosser ce rôle de présentatrice. C’est tout nouveau pour moi. Je me suis dit que c’était une chouette idée », confiait Marion Rousse sur le site de France Télévisions.
« Donner envie de pratiquer le cyclisme de manière simple et sans prise de tête »
« Le vélo est l’élément central de l’émission, mais on sort totalement de l’aspect professionnel – compétition, classement, performances, etc. Ce magazine est également une invitation au voyage, ajoutait la consultante. À travers différentes régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Grand Est et Provence-Alpes-Côte d’Azur… On part à travers la France, à la rencontre de gens qui ont une histoire à raconter autour du vélo. Les récits sont différents et passionnants. Je fais la connaissance d’hommes et de femmes qui ont chacun une approche singulière du deux-roues. Exemple : un groupe de jeunes qui dans une démarche écologique est parti pendant neuf mois faire le tour de l’Europe à vélo. Je suis également allée à la rencontre de Clément, qui a créé un vélo-truck avec lequel il propose ses propres pizzas. J’ai aussi rencontré un couple de Brestois qui roule en tandem car la femme est malvoyante. Il y a également des histoires de passionnés de vélos vintage ou bien des adeptes du BMX… » L’objectif de Marion Rousse est ainsi de faire partager sa passion pour le cyclisme au plus grand nombre, afin de « donner envie de pratiquer le cyclisme de manière simple et sans prise de tête » grâce aux « conseils-tutos » donnés dans l’émission, « pour ceux qui n’y connaissent pas grand-chose ».