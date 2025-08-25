«J’ai tout de suite dit oui» : Le grand changement dans la vie de Marion Rousse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Marion Rousse a ajouté une nouvelle corde à son arc en cette année 2025, devenant présentatrice de "La vie à vélo" sur France 3. Cette émission, renouvelée pour une deuxième saison prévue pour la rentrée de septembre, explore le cyclisme sous un angle accessible pour les néophytes. Un défi que la compagne de Julian Alaphilippe a relevé avec enthousiasme.

Coureuse professionnelle, consultante, directrice de courses, mais aussi présentatrice depuis peu. L’année 2025 a permis à Marion Rousse de découvrir un nouveau rôle à la télévision en prenant la tête de sa propre émission, "La vie à vélo", consacrée à sa grande passion et diffusée chaque dimanche sur France 3. Et bonne nouvelle pour Marion Rousse, le programme aura le droit à une nouvelle saison à la rentrée. France Télévisions a récemment confirmé qu’un numéro inédit sera proposé le dimanche 7 septembre, consacré au trafic parisien et à ses dangers.

« Je me suis dit que c’était une chouette idée » Interrogée peu avant le lancement de "La vie à vélo", la compagne de Julian Alaphilippe avait partagé son enthousiasme à l’idée de relever ce nouveau défi. « La boîte de production Grand Angle Productions m’a contactée pour me parler de ce projet d’émission qui tournait autour du vélo, j’ai bien évidemment tout de suite dit oui ! Le cyclisme, c’est un peu toute ma vie, ma passion. Pour être honnête, j’ai été assez surprise que l’on me propose d’endosser ce rôle de présentatrice. C’est tout nouveau pour moi. Je me suis dit que c’était une chouette idée », confiait Marion Rousse sur le site de France Télévisions.