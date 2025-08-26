Elle régale Marion Rousse et change d'avis pour ce projet de folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un Tour de France historique, Marion Rousse n'avait pas manqué de rendre un vibrant hommage à son amie Pauline Ferrand-Prévot, victorieuse de cette édition. Et visiblement, la championne olympique ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et annonce avoir changé d'avis quant à sa participation aux prochains Mondiaux.

Le Tour de France Femmes aura été particulièrement suivi cet été. Et pour cause, Pauline Ferrand-Prévot a réussi l'exploit de remporter l'épreuve quelques mois après son retour sur route. La championne olympique de VTT en 2024 à Paris avait d'ailleurs été encensée par son amie Marion Rousse. « Je l’ai vue. On a bien parlé. Je crois qu’elle a besoin aussi de redescendre un peu. Mais connaissant Pauline, je pense qu’elle a encore plus envie de marquer les esprits. Mais quand même, gagner Paris-Roubaix, le tour de France, la même année, elle est quand même hors norme », confiait la directrice du Tour de France Femmes qui devrait se réjouir de l'annonce de Pauline Ferrand-Prévot.

Pauline Ferrand-Prévot va bien aller aux Mondiaux ! Et pour cause, alors qu'elle avait prévu de faire l'impasse sur les Mondiaux au Rwanda le 27 septembre prochain, Pauline Ferrand-Prévot annonce qu'elle changé d'avis. « Je m’aperçois que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Le contexte est vraiment différent aussi (peu de courses cette année, et beaucoup moins de pression pour le Tour de France que pour les JO). Donc je me sens prête à continuer de donner le meilleur de moi-même, de façon intelligente et réfléchie. C’est pourquoi, en concertation avec mon équipe et l’équipe de France, nous avons décidé que je participerai aux championnats du monde sur le continent africain. Je suis honorée de courir avec mes coéquipières françaises, qui font partie de l’élite mondiale, pour donner le meilleur de nous-mêmes à la conquête du maillot irisé », écrit-elle sur Instagram.