Cyclisme - Vuelta : Tensions en interne dans l’équipe de Pogacar ?

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar est absent de la Vuelta, qu’il a préféré ne pas disputer pour se reposer après le Tour de France, son absence pourrait ne pas être sans conséquence pour le Team UAE. Des tensions pourraient en effet apparaître en interne autour du leader portugais, Joao Almeida, qui a pointé hier le manque d’aide reçu dans le final, a priori de la part de Juan Ayuso...

Leader absolu de la formation UAE Team Emirates, Tadej Pogacar n’a pas été aligné sur la Vuelta, préférant se reposer après sa victoire au Tour de France, duquel il était sorti dans un état de grande fatigue. Et l’absence du boss pourrait bien générer quelques dissensions en interne, notamment entre les deux lieutenants Joao Almeida et Juan Ayuso. S’il n’existe aucun problème de hiérarchie, Ayuso n’étant plus en course pour le classement général, le manque d’effort du second pour aider le premier dans sa lutte face à Vingegaard pourrait être l’objet de discussions en interne…

« J’ai peut-être manqué un peu d’aide de mes équipiers » Hier, à l’arrivée de l’étape au sommet de Valdezcaray, Joao Almeida, qui s’est retrouvé seul à mener la chasse après avoir été distancé par l’attaque de Vingegaard et avoir reçu une aide du dernier équipier à ses côté Jay Vine, n’a pas manqué de pointer le doigt, sans le citer, en direction du grimpeur espagnol, qui a visiblement du mal à se transformer en équipier, lui qui rechignait déjà l’an dernier à se mettre au service de Pogacar sur le Tour de France, au point de ne pas y avoir été aligné cette année.