Alexandre Higounet

Alors qu’ils sont à la lutte pour le classement général de la Vuelta, Joao Almeida, lieutenant principal de Pogacar sur le Tour de France et leader de l’équipe UAE Team Emirates, n’a pas manqué de s’en prendre à Jonas Vingegaard devant les micros. Comme une manière de marquer son territoire...

Pour l’instant deuxième au classement général de la Vuelta, où il vise bien sûr la victoire pour retrouver la confiance dans les Grands Tours après deux années passées sous la domination de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard vient de rempoter une deuxième victoire d’étape lors de l’arrivée à Valdezcaray, devançant ses principaux rivaux Joao Almeida et Tom Pidcock de 24 secondes.

«Ce ne sera plus jamais pareil» : Le changement qui bouleverse la vie de Marion Rousse https://t.co/G93gadgFZP — le10sport (@le10sport) August 31, 2025

« Vingegaard ne prend pas souvent de relais, non ? » Si pour l’instant tout se passe bien pour le leader danois, il n’a pas encore creusé un écart sur les autres prétendants et la lutte s’annonce serrée tant Joao Almeida, lieutenant de Pogacar sur le Tour de France, apparaît en situation de contester le leadership du champion danois. Et le leader portugais du Team UAE ne conteste pas le statut de Vingegaard que sur la route. Il n’hésite pas non plus à s’en prendre à lui devant les micros.