Alors qu’ils sont à la lutte pour le classement général de la Vuelta, Joao Almeida, lieutenant principal de Pogacar sur le Tour de France et leader de l’équipe UAE Team Emirates, n’a pas manqué de s’en prendre à Jonas Vingegaard devant les micros. Comme une manière de marquer son territoire...
Pour l’instant deuxième au classement général de la Vuelta, où il vise bien sûr la victoire pour retrouver la confiance dans les Grands Tours après deux années passées sous la domination de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard vient de rempoter une deuxième victoire d’étape lors de l’arrivée à Valdezcaray, devançant ses principaux rivaux Joao Almeida et Tom Pidcock de 24 secondes.
« Vingegaard ne prend pas souvent de relais, non ? »
Si pour l’instant tout se passe bien pour le leader danois, il n’a pas encore creusé un écart sur les autres prétendants et la lutte s’annonce serrée tant Joao Almeida, lieutenant de Pogacar sur le Tour de France, apparaît en situation de contester le leadership du champion danois. Et le leader portugais du Team UAE ne conteste pas le statut de Vingegaard que sur la route. Il n’hésite pas non plus à s’en prendre à lui devant les micros.
Le message est clair : Joao Almeida n’a pas peur de Vingegaard
A l’occasion de l’arrivée de la 7ème étape, remportée par son coéquipier Juan Ayuso, qui n’est lui plus en course pour le classement général, Joao Almeida n’a pas manqué de pointer du doigt l’attentisme du Danois, qui n’a pas voulu le relayer alors que les deux coureurs s’étaient échappées dans les derniers kilomètres et pouvaient créer un écart sur des prétendants comme Tom Pidcock et Felix Gall. Interrogé sur le sujet, Almeida a ainsi déclaré dans des propos relayés par cyclismactu.net : « J’ai demandé à Marc Soler de rouler un peu, pour tenter quelque chose, mais je pensais que l’ascension serait un peu plus dure, pour être honnête. Mais bon, c’est comme ça. J’ai essayé, peut-être qu’il y avait une ouverture pour quelqu’un, mais à la fin ils n’ont pas voulu collaborer non plus. Enfin voilà, une journée de moins. Vingegaard n’a pas collaboré avec moi lorsque nous étions devant ? Il n’avait pas vraiment à le faire, donc je comprends. Mais bon, c’est comme ça. Je crois qu’il ne prend pas souvent de relais, non ? ». Une allusion directe à l’attitude souvent défensive de Vingegaard lorsqu’il répond à une attaque de Pogacar, qu’il refuse très souvent de relayer. Le message de Joao Almeida est clair : il n’a pas peur du Danois et il compte bien le lui faire savoir...