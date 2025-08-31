«Ce ne sera plus jamais pareil» : Le changement qui bouleverse la vie de Marion Rousse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quasiment un mois après la fin d'un Tour de France Femmes historique, Marion Rousse était à Plouay pour assister à la Classic Lorient Agglomération. Une course qui a réuni de très nombreux spectateurs, ce qui confirme le nouvel engouement pour le cyclisme féminin. Ce qui change radicalement la vie de Marion Rousse.

Marion Rousse aura connu un été particulièrement agité. Après avoir commenté le Tour de France Hommes sur France Télévisions, elle a enfilé son costume de directrice du Tour de France Femmes afin de mener à bien une édition historique qui a vu Pauline Ferrand-Prévot l'emporter. L'engouement était donc impressionnant que ce soit à la télévision ou sur le bord des routes. Et il n'est pas retombé puisque Marion Rousse était à Plouay samedi pour assiste à la Classic Lorient Agglomération. Et elle a pu constater que l'engouement pour le cyclisme féminin n'était absolument pas retombé.

Le cyclisme féminin entre dans une nouvelle dimension « Je ne suis pas spécialement surprise. J'avais eu des échos du Critérium de Bretagne (dimanche dernier, à Javené), je savais que les gens s'étaient déplacés en nombre pour voir Pauline Ferrand-Prévot et assister à du vélo féminin. C'est à nouveau ce qui s'est passé », se réjouit-elle dans une interview accordée au Télégramme, avant d'en rajouter une couche.