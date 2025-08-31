«Ce ne sera plus jamais pareil» : Le changement qui bouleverse la vie de Marion Rousse

Quasiment un mois après la fin d'un Tour de France Femmes historique, Marion Rousse était à Plouay pour assister à la Classic Lorient Agglomération. Une course qui a réuni de très nombreux spectateurs, ce qui confirme le nouvel engouement pour le cyclisme féminin. Ce qui change radicalement la vie de Marion Rousse.
Marion Rousse aura connu un été particulièrement agité. Après avoir commenté le Tour de France Hommes sur France Télévisions, elle a enfilé son costume de directrice du Tour de France Femmes afin de mener à bien une édition historique qui a vu Pauline Ferrand-Prévot l'emporter. L'engouement était donc impressionnant que ce soit à la télévision ou sur le bord des routes. Et il n'est pas retombé puisque Marion Rousse était à Plouay samedi pour assiste à la Classic Lorient Agglomération. Et elle a pu constater que l'engouement pour le cyclisme féminin n'était absolument pas retombé.
Le cyclisme féminin entre dans une nouvelle dimension
« Je ne suis pas spécialement surprise. J'avais eu des échos du Critérium de Bretagne (dimanche dernier, à Javené), je savais que les gens s'étaient déplacés en nombre pour voir Pauline Ferrand-Prévot et assister à du vélo féminin. C'est à nouveau ce qui s'est passé », se réjouit-elle dans une interview accordée au Télégramme, avant d'en rajouter une couche.
«Ce ne sera plus jamais pareil»
« Je pense que personne ne s'attendait à cela, à ce succès comparable à celui du Tour des hommes. On a l'impression que le Tour de France femmes existe depuis une quinzaine d'années mais c'était seulement à la quatrième édition. Dès la première année, ça a fonctionné et le maillot jaune de Pauline Ferrand-Prévot a permis à la course de changer clairement de dimension. Vous savez, ce n'était pas forcément un cadeau que l'on faisait aux filles en 2022. Quand vous regardez les audiences télé et ce pic à plus de sept millions de téléspectateurs lors de la dernière étape, c'est quand même assez fou. Tous les jours, les gens me disent merci, merci de nous avoir permis de vivre cela. Le cyclisme féminin est définitivement lancé, il n'y aura plus de retour en arrière. Ce ne sera plus jamais pareil », ajoute Marion Rousse.