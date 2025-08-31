Marion Rousse : L’athlète qui la fait vibrer !

Pierrick Levallet

Cet été, Pauline Ferrand-Prévot a fait vibrer les fans de cyclisme en remportant le Tour de France femmes. Marion Rousse, directrice de l’événement, n’a d’ailleurs pas caché sa joie au moment de la victoire de la coureuse de 33 ans. La conjointe de Julian Alaphilippe ne s’est d’ailleurs toujours pas remise du succès de la championne olympique 2024.

Directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse a vibré pendant l’événement. La conjointe de Julian Alaphilippe s’est enflammée après la victoire de Pauline Ferrand-Prévot. La championne olympique de cross-country 2024 était revenue pour disputer la course par étapes dans le but de la remporter. Et la puncheuse de 33 ans a fini par y arriver. Marion Rousse a d’ailleurs avoué être en totale admiration devant elle.

«Elle nous a fait vibrer sur le Tour» « Elle a un charisme, une aura qui dépasse largement celle d’une sportive de haut niveau. Elle est honnête aussi, elle est accessible, elle touche les gens. Elle nous a fait vibrer sur le Tour... [...] Elle a voué sa vie au vélo. Elle avait déjà tout gagné dans toutes les disciplines et là elle vient de remporter la plus belle course du monde » a confié la directrice du Tour de France femmes dans un entretien pour Le Télégramme.