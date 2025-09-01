«Je m'en foutais» : Le rêve réalisée par Marion Rousse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Marion Rousse a réussi à trouver sa place dans le monde du cyclisme comme consultante, mais également comme coureuse au début de sa carrière, et ce malgré la domination de la discipline par les hommes. Désormais directrice de la Grande Boucle féminine, la compagne de Julian Alaphilippe était revenue en 2022 sur son parcours.

Avant d’occuper le rôle de consultante pour France Télévisions puis de directrice de la Grande Boucle féminine depuis quatre ans, Marion Rousse a débuté sa carrière sur un vélo et a notamment été sacrée championne de France de cyclisme sur route en 2012. Un rêve pour la compagne de Julian Alaphilippe, déterminée à triompher dans cet univers pourtant majoritairement masculin à l’époque. Loin d’être un problème pour elle, malgré les difficultés.

« J'ai toujours voulu être mise sur le même pied d'égalité que les hommes » « C'était naturel pour moi d'être entourée d'hommes. A 6 ans, lors de mes premières courses, j'étais la seule fille. Et je m'en foutais : j'étais là parce que je le méritais, se remémorait Marion Rousse en 2022, interrogée par Terra Femina. Parfois, on voulait me mettre en première ligne et je refusais. Je voulais faire la course "à la régulière". J'ai toujours voulu être mise sur le même pied d'égalité que les hommes. Mes copains me considéraient comme eux. Je les battais parfois et cela ne les vexait pas. »