Cyclisme - Vuelta : Vingegaard-Pidcock, Joao Almeida dégaine à tout va !

Alexandre Higounet

Alors qu’il est à la lutte avec Jonas Vingegaard pour la victoire sur le Tour d’Espagne, Joao Almeida assume parfaitement son statut de leader au sein du Team UAE à la place de Tadej Pogacar. Présent au combat sur les routes, le grimpeur portugais n’est pas non plus du genre à éviter le conflit avec ses concurrents. La preuve en est...

Leader de l’équipe UAE Team Emirates sur la Vuelta, en l’absence de Tadej Pogacar qui n’a préféré ne pas s’aligner en Espagne pour se reposer après un Tour de France duquel il était ressorti dans un état de grande fatigue, Joao Almeida se montre pour l’instant à la hauteur, restant à la lutte avec Jonas Vingegaard et Tom Pidcock.

« Almeida m’a dit de faire pousser des c…. » Hier dans l’ascension de Valdercaraz, le grimpeur portugais a été surpris par Jonas Vingegaard, qui a démarré à 10 kilomètres de l’arrivée. En poursuite avec Tom Pidcock et Felix Gall, Almeida a bien limité, restant le seul à mener la poursuite derrière le Danois. Si dans les médias, il n’a pas critiqué l’attitude des deux coureurs dans sa roue, estimant qu’ils avaient l’air un peu juste, le leader du Team UAE s’est montré beaucoup plus virulent au cours de l’étape, comme l’a raconté Tom Pidcock, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je pensais qu’Almeida était une roue parfaite à suivre et qu’on pourrait peut-être revenir. Chapeau à lui, je n’ai pas pu lui donner de relais. Il est comme un tracteur, surtout sur les sections roulantes. Et dans le dernier kilomètre, quand il a relancé, c’était impressionnant. J’ai à peine réussi à le passer au sprint. Qu’est-ce qu’il m’a dit pendant la montée ? Il m’a dit de me faire pousser des couilles. Mais s’il roulait un peu moins vite, je pourrais lui donner plus de relais ».