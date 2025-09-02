Tour de France : Son amie impliquée dans une grosse polémique, Marion Rousse sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rêvant du Tour de France femmes après les Jeux Olympiques en VTT, Pauline Ferrand-Prévot a eu ce qu’elle voulait. En effet, la Française a été titrée, elle qui s’était préparée comme jamais pour ce rendez-vous. Mais PFP aurait-elle poussé cette préparation à l’extrême ? Son poids a fait l’objet d’une grosse polémique. De quoi faire réagir Marion Rousse, directrice du Tour de France femmes et amie par la même occasion de Pauline Ferrand-Prévot.

Première tentative et premier sacre pour Pauline Ferrand-Prévot. Il y a quelques semaines, la Française remportait le Tour de France femmes, écoeurant la concurrence. Un triomphe accompagné toutefois d’une vive polémique qui a fait énormément parler. En effet, ayant fait une grosse préparation physique pour cette Grande Boucle, PFP s’est présentée avec un poids très faible. La maigreur de Pauline Ferrand-Prévoit a donc été un sujet et Marion Rousse s’est prononcée sur le sujet.

« Ce serait bien de parler du sujet de la même manière chez les femmes et chez les hommes » Directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse est donc revenue sur la polémique autour du poids de Pauline Ferrand-Prévoit. Interrogée par Le Télégramme, elle a ainsi expliqué : « Je trouve que c’est bien d’en parler dans la mesure où c’est un sujet sensible. Mais ce serait bien de parler du sujet de la même manière chez les femmes et chez les hommes. Ce qui n’est malheureusement pas le cas. Elle a bien répondu en disant qu’elle était à ce poids-là uniquement pour une période donnée, qu’elle était suivie et qu’elle n’allait pas le garder ».