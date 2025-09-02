Cyclisme - Mercato : Il livre sa version du transfert d’Evenepoel

Alexandre Higounet

S’il était plutôt dans l’air depuis plusieurs mois, le changement d’équipe de Remco Evenepoel, qui quitte sa formation de toujours, la Soudal-Quickstep, pour rejoindre Red Bull-Bora-Hansgrohe, a fait grand bruit. Cyrille Guimard a livré pour cyclismactu.net sa lecture de ce choix fort.

A l’occasion de sa reprise de la compétition, Remco Evenepoel s’est exprimé ces dernières heures pour la première fois sur son choix de rejoindre la formation Red Bull-Bora-Hansgrohe la saison prochaine et donc de quitter son équipe de toujours, la Soudal-Quickstep. S’il ne le dit pas ouvertement, le double champion olympique laisse entendre que le manque de culture des Grands Tours et de moyens financiers de l’équipe belge, en rapport de son rêve de Tour de France, l’a incité à rejoindre la Red Bull-Bora-Hansgrohe.

« Je le sentais un peu démotivé depuis son accident » Evenepoel a notamment affirmé, dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « Nous avons discuté en profondeur avec les trois parties et sommes parvenus à un bon accord. Je suis maintenant ici pour disputer mes dernières courses avec l'équipe du mieux que je peux. J'ai connu tous mes succès ici, et ce sont des souvenirs que je chérirai sans aucun doute. Quel a été le facteur décisif dans ma signature avec Red Bull-Bora-Hansgrohe ? Difficile à dire. Cette équipe évolue vers la compétition de haut niveau, tandis qu'au sein de la Soudal-Quickstep, on est resté plus traditionnel. Nous en avons parlé ouvertement et chacun a son avis. Mais nous ne nous sommes pas quittés en mauvais termes. Les réactions au transfert ont été plutôt bonnes. J'ai reçu des messages positifs de la part du staff et des coureurs, mais il est normal que des avis s'expriment. Je m'y attendais. Mais je suis très ami avec tous les membres de cette équipe ; je suis là depuis tant d'années. Nous n'oublierons pas tous ces merveilleux moments, et finalement, c'est comme ça. C'est le monde du sport. Peut-être qu'un changement, quelque chose de nouveau, sera bénéfique pour les deux parties ».