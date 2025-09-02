Cyclisme - Vuelta : « Ayuso ? Pas un coureur fiable »

Alexandre Higounet

Alors qu’il a été désigné comme co-leader aux côtés de Joao Almeida au départ de la Vuelta, Juan Ayuso s’est vite relevé lors de la première arrivée au sommet pour sortir de la course au maillot amarillo. Et s’il a malgré tout eu les jambes pour gagner une étape, le grimpeur espagnol n’en a pas - depuis - pour aider Joao Almeida. Un comportement que n’a pas manquer de relever Cyrille Guimard à l’occasion de sa chronique pour cyclismactu.net...

Co-leader avec Joao Almeida au départ, Juan Ayuso, qui avait été désigné leader du Team UAE sur le Giro avant de craquer en troisième semaine au profit de son lieutenant Isaac Del Toro (finalement battu à la veille de l’arrivée suite à un raid victorieux de Simon Yates), a rapidement fait comprendre qu’il n’était pas vraiment intéressé par le classement général de la Vuelta, se relevant dès la première arrivée au sommet lors de la première semaine.

Tour de France : Son amie impliquée dans une grosse polémique, Marion Rousse sort du silence ! https://t.co/Q2iVEA0sif — le10sport (@le10sport) September 2, 2025

« Ayuso est de temps en temps présent pour la victoire d’étape, puis il se met en RTT... » Si le grimpeur espagnol est loin d’avoir de mauvaises jambes, comme l’a démontré sa victoire lors de l’exigeante 7ème étape, il n’a pas paru concerné par la course pour la victoire finale de son équipier Joao Almeida, ne cherchant à aucun moment à l’aider, lui qui est annoncé en partance en fin de saison pour Lidl-Trek. Un comportement que n’a pas manqué de regretter, entre les lignes, le leader portugais de l’équipe émiratie.